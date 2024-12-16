Різдвяний стіл

Різдво – свято народження Ісуса Христа, час, коли вся родина збирається разом, щоб відчути тепло домашнього затишку та розділити радість свята.

Важливою частиною різдвяних традицій є Святвечір – вечір напередодні Різдва, коли за столом збирається вся родина, щоб скуштувати 12 пісних страв. На Святвечір 24 грудня в Україні готують виключно страви без м’яса, яєць та молочних продуктів. Це пов’язано з тим, що Святвечір – це останній день Різдвяного посту, час духовного очищення та підготовки до свята. Після Святвечора, на саме Різдво 25 грудня, можна вже готувати скоромні страви з м’ясом та іншими продуктами.

Що входить в 12 пісних страв на Святвечір і що вони символізують?

12 пісних страв на Святвечір – це не просто смачна вечеря, а й своєрідний ритуал, пов’язаний з 12 апостолами та 12 місяцями року. Кожна страва має своє особливе значення та нагадує про важливі речі в нашому житті.

Кутя: головна страва Святвечора, яка уособлює достаток, благополуччя та зв’язок з предками. Вона готується з пшениці, маку, меду та горіхів, кожен з яких має своє значення. Пшениця – це зерно життя та воскресіння, мак – образ зірок на нічному небі та безмежності Всесвіту, мед – солодкість буття, а горіхи – міцність та здоров’я. Узвар: напій із сухофруктів, що втілює життя та здоров’я. Він готується з різних сухофруктів, кожен з яких додає своєрідного смаку та аромату. Яблука нагадують про красу та кохання, груші – про надію, сливи – про мир та злагоду. Борщ пісний: об’єднує родину за спільним столом та виражає гостинність дому. Він готується без м’яса, але з овочами, грибами і квасолею, що підкреслює різноманітність та багатство життя. Вареники з капустою або картоплею: відображають щедрість врожаю. Капуста асоціюється з родючістю та достатком, а вареники – з місяцем та зорями. Голубці з пшоном: уособлюють здоров’я та силу. Голубці – це образ єдності родини, а пшоно – сонячної енергії та життєвої сили. Риба: один з найдавніших християнських символів, що асоціюється з Ісусом Христом. Риба часто зображується на іконах та в церковному мистецтві як символ віри та духовного живлення. На Святвечір зазвичай готують жарену рибу в клярі з муки. Гриби: нагадують про зв’язок з природою. Вони – дарунок лісу, що підкреслює єдність людини з природою. Зазвичай господині ставлять на стіл мариновані гриби, змащені соняшниковою олією та присипані цибулею. Страви з капустою: зазвичай господині готують тушену капусту с грибами. Капуста – овоч, який добре зберігається взимку, тому вона асоціюється з надією на те, що навіть в найважчі часи буде їжа та достаток. Пампушки: уособлюють сонце та радість. Вони мають круглу форму та золотистий колір, що нагадує сонце та несе світло і тепло. Вареники або пісні пиріжки з яблуками або вишнями: відображають родючість та материнство. Яблука та вишні – це плоди, які асоціюються з життям, коханням та продовженням роду. До цієї категорії страв господині також часто готують кисіль з вишнями. Мед та горіхи: це побажання здоров’я та довголіття. Мед – це природний цілющий засіб, а горіхи – джерело корисних речовин. На Святвечір господині часто готують пісне печиво з медом і горіхами або домашні цукерки з горіхів, меду і сухофруктув. Квасоля: символізує весняне відродження та безсмертя душі. До святкового столу готують страви з квасолею, зазвичай це вінегрет.

Пропонуємо вам декілька рецептів до різдвяного столу.

Закусочні голубці з морквою та часником

Ця неймовірно смачна страва чудово підійде як для пісного меню, так і для святкового столу на Святвечір. Начинку можна урізноманітнити, додаючи до неї обсмажену цибулю з печерицями або свіжий болгарський перець. Закуска відмінно зберігається в холодильнику в маринаді, тому її зручно готувати про запас.

500 г білокачанної капусти, 4 моркви, 2 зубчики часнику, 1 пучок свіжого кропу, 50 мл олії, 250 мл води, 50 мл яблучного 6% оцту, 35 г солі, 50 г цукру, 1 лавровий лист, 3 горошини чорного запашного перцю, 10 зерен коріандру, 1 бутончик гвоздики.

Гострим ножем вирізаємо качан у капусти. Акуратно відокремлюємо листя капусти від качана, щоб вони не порвалися і не потріскалися. У глибоку каструлю наливаємо воду, доводимо до кипіння. Додаємо у воду дрібку солі, акуратно опускаємо в окріп листя капусти. Після повторного закипання води проварюємо капустяне листя протягом 3 хвилин. Потім дістаємо листя капусти з окропу за допомогою шумівки, перекладаємо в друшляк і охолоджуємо під струменем холодної води.

Готуємо начинку. Моркву миємо, очищаємо від шкірки, подрібнюємо на тертці з дрібним полотном. Перекладаємо терті овочі в глибокий посуд. Додаємо до моркви пропущені через прес зубчики часнику та дрібно порізану зелень кропу. Перемішуємо начинку до однорідної суміші. Кількість часнику для рецепта можна регулювати на свій смак.

На середину капустяного листа викладаємо столову ложку начинки з моркви. Щільно загортаємо капустяний лист конвертом, щоб вся начинка виявилася всередині. Таким чином формуємо всі закусочні голубці. Перекладаємо їх у каструлю відповідного розміру.

Готуємо маринад. У невеликій каструлі або ковші змішуємо воду, яблучний 6% оцет і рафіновану олію. Додаємо сіль, цукор, лавровий лист, зерна коріандру, бутончик гвоздики та горошини чорного запашного перцю. Постійно помішуючи, щоб сухі інгредієнти повністю розчинилися, доводимо маринад до кипіння.

Заливаємо овочеві голубці гарячим маринадом. Накриваємо закуску плоскою тарілкою та ставимо під гніт. З цією метою зручно використовувати скляну банку, наповнену водою. Остиглі до кімнатної температури голубці відправляємо маринуватися в холодильник на 24 години.

Готові закусочні голубці подаємо охолодженими як закуску до основної страви.

Підчеревина в цибулинні

1 кг свинячого підчеревка, 3-5 зубків часнику, 2 великі жмені цибулевого лушпиння, 1 ст. л. солі, 1/3 – 1/2 ч. л. суміші перців, 0,5 ч. л. меленого лаврового листа (або 1-2 лаврові листки).

Підчеревину промиваємо холодною водою. Гарненько скоблимо шкіру і знову промиваємо. Обтираємо шматок паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу. З усіх боків обсипаємо підчеревок сіллю та лавровим листом. Якщо порошку лаврового листа немає, ламаємо листя на дрібні шматочки.

Цибулеве лушпиння поміщаємо в друшляк і промиваємо під проточною холодною водою. Підбираємо каструлю для варіння підчеревини – таку, щоб шматок поміщався в ній рівно, краї не загиналися. Приблизно половину лушпиння укладаємо на дно каструлі. Кладемо підчеревок. Засипаємо лушпинням, що залишилося. Наливаємо в каструлю холодну воду – вона має покривати все м’ясо із запасом.

Доводимо воду в каструлі з підчеревиною до кипіння на середньому вогні, потім переставляємо її на найменшу конфорку, встановлюємо найменший вогонь і тушкуємо під кришкою приблизно 100-120 хвилин. Потім вогонь вимикаємо і залишаємо підчеревок ще на 3-4 години в розсолі. Після того, як підчеревина настоїться, дістаємо шматок і даємо стекти воді. Часник пропускаємо через прес. Потім обмазуємо підчеревину часником і сумішшю перців.

Після цього загортаємо підчеревину в харчову плівку або кладемо в контейнер, що закривається, і поміщаємо в холодильник на 3-4 години. Застиглий підчеревок нарізаємо.

М’ясо з картоплею в духовці

4 картоплини, 250 г м’яса, 100 г твердого сиру, 30 г майонезу, 1 помідор, 1 болгарський перець, 1 морква, 1 цибулина, 50 мл яблучного 6% оцту, сіль та чорний мелений перець за смаком, 2-3 гілочки кропу, 1 лавровий лист, 2-3 горошини чорного запашного перцю, 1 бутончик гвоздики, 5 зерен коріандру, 30 мл олії.

М’ясо миємо, обсушуємо від зай­вої вологи паперовими серветками. Зачищаємо від жиру та плівочок, нарізаємо м’якоть кубиками зі стороною 2 см. Додаємо до м’яса майонез, сіль та чорний мелений перець за смаком. За бажанням можна додати улюблені спеції для м’яса. Перемішуємо, залишаємо на 30 хвилин, щоб воно промаринувалося.

Цибулю очищаємо від лушпиння, нарізаємо чвертькільцями. Заливаємо цибулю яблучним оцтом, змішаним у рівних пропорціях із гарячою водою. Для аромату додаємо в маринад лавровий лист, чорний запашний перець, бутончик гвоздики та зерна коріандру. Перемішуємо, залишаємо цибулю на 15-20 хвилин, щоб вона промаринувалась.

Тим часом готуємо овочі. Помідор нарізаємо тонкими скибочками, моркву – чвертькільцями, картоплю та болгарський перець – кубиками невеликого розміру.

З харчової фольги формуємо 4 мисочки. На дно кожної заготовки наливаємо невелику кількість олії. Викладаємо на фольгу кілька скибочок свіжого помідора та кубики болгарського перцю. Зверху викладаємо подрібнену картоплю та моркву. Солимо овочі за смаком. За бажанням можна додати улюблені спеції, наприклад паприку, мелений коріандр або мускатний горіх. Поверх овочів викладаємо мариноване м’ясо. Зверху розподіляємо цибулю, проціджену від маринаду.

Ретельно загортаємо краї фольги, формуючи з неї вузлики. Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить 4 порції м’яса з картоплею.

Акуратно перекладаємо заготовки на деко або в жароміцну форму для запікання. Відправляємо м’ясо з овочами у розігріту до 1800 духовку на 60 хвилин. Якщо ви використовуєте філе курки або індички, скоротіть час приготування до 40 хвилин.

Через зазначений час дістаємо нашу страву з духовки, акуратно розгортаємо вузлики. Посипаємо м’ясо з картоплею твердим тертим сиром. Повертаємо блюдо до духовки ще на 10-15 хвилин, щоб сир зверху розплавився і підрум’янився. Готову страву подаємо відразу після приготування, прикрасивши свіжою зеленню.

Різдвяне німецьке печиво Mini-Stollen

200 г вершкового масла, 300 г кисломолочного сиру, 150 г цукру, 150 г горіхів, 300 г родзинок, сухофруктів, цукатів, 600 г муки, 50 г цукрової пудри, 50 г рому або бренді, 1 апельсин, 4 ч.л. розпушувача для тіста.

Починаємо готувати печиво з підготовки сухофруктів. Можна взяти, наприклад, родзинки, журавлину і курагу, все в рівних пропорціях по 100 грамів. Так само поступаємо з горіхами – також обираємо на свій смак. Поміщаємо горіхи в чашу комбайна. Пробиваемо в не дуже дрібну крихту, щоб були горіхові шматочки різного розміру. Сухофрукти також поміщаємо в чашу блендера, додаємо алкоголь і трохи пробиваємо, щоб в готовому печиві шматочки були невеликі і не випадали.

Порада: сухофрукти можна просто нарізати, а родзинки і журавлину залишити як є, але тоді вони не вберуть в себе ароматний алкоголь, і штоленки будуть не такі ароматні. Як варіант, можна заздалегідь замочити їх у алкоголі, як це робиться у класичному штолені, але тоді приготуйтесь, що знадобиться 200-300 мл бренді або рому. Далі натираємо апельсинову цедру і видавлюємо сік з апельсина.

У великій мисці змішуємо м’яке вершкове масло з цукром. Потім збиваємо міксером у пишну масу до розчинення кристаликів цукру.

На наступному етапі додаємо кисломолочний сир, який потрібно заздалегідь пробити блендером до пастообразної кремової консистенції. Жирний домашній сир достатньо просто пром’яти руками.

Усе гарненько збиваємо міксером в однорідну массу. Далі додаємо в тісто сухофрукти, горіхи і апельсинову цедру і перемішуємо вже тісто ложкою або лопаткою. В останню чергу додаємо муку і розпушувач.

Тепер замішуємо м’якеньке і гарне тісто для нашого різдвяного печива «Міні-Штоллен». Робимо два колобки.

Одну частину тіста розкачуємо на поверхні товщиною 1 см. Потрібно підрівняти краї спочатку пальцями, а потім трохи підрізати ножем, щоб вийшов рівний квадрат або прямокутник. Розрізаємо тісто на однакові квадратики.

Перекладаємо квадратики на деко, застелене пергаментом, і відправляємо у розігріту до 1800 духовку на 20 хвилин. Готове печиво дістаємо з духовки і даємо йому 5 хвилин охолонутити. Потім просочуємо апельсиновим соком за допомогою кулінарного пензлика. Присипаємо наші штоленки цукровою пудрою.

А далі перекладаємо у герметичний контейнер і витримуємо печиво три дні. Вже наступного дня можна знімати пробу! Настояне печиво виходить на смак набагато краще, ніж свіже. Воно соковите і дуже ароматне.

Різдвяний калач з корицею та горіхами

Інгредієнти для тіста: 280 г пшеничного борошна, 30 г вершкового масла, 180 мл молока, 1 жовток, 15 г свіжих дріжджів, 30 г цукру, 0,5 ч. л. солі.

Інгредієнти для начинки: 50 г вершкового масла, 100 г цукру, 10 г меленої кориці, 50 г мигдалю або інших горіхів.

Для тіста в глибокому посуді з’єднуємо цукор та свіжі дріжджі. Розтираємо суміш вінчиком до отримання рідкої маси. Додаємо в отриману суміш жовток та розтоплене вершкове масло, охолоджене до кімнатної температури. Вливаємо тепле молоко. Перемішуємо інгредієнти вінчиком до однорідної консистенції. Додаємо в тісто сіль. У кілька прийомів вводимо просіяне пшеничне борошно, щоразу перемішуючи тісто до однорідної консистенції. Замішуємо м’яке еластичне тісто. Формуємо з тіста кулю, перекладаємо її в глибокий посуд, змащений олією. Накриваємо посуд із тістом харчовою плівкою, відправляємо в тепле місце на 1 годину для вистоювання. Через вказаний час тісто підійде і збільшиться в обсязі в 2-3 рази.

Для приготування начинки в глибокому посуді з’єднуємо розм’якшене вершкове масло, цукор і мелену корицю. Перемішуємо суміш до однорідної консистенції.

Тісто, що підійшло, обминаємо, розкочуємо на силіконовому килимку або посипаній пшеничним борошном робочій поверхні в прямокутний пласт товщиною 5 мм. Зверху рівномірно розподіляємо начинку, залишаючи тісто вільним по 1 см з усіх боків.

Мигдаль дрібно рубаємо ножем або подрібнюємо у чаші блендера, рівномірно розподіляємо поверх начинки. Згортаємо тісто в щільний рулет. Розрізаємо рулет уздовж навпіл, не дорізаючи до кінця 2-3 см. Перекручуємо між собою дві смужки тіста зрізами назовні. З’єднуємо кінці калача, формуючи круглий виріб. Викладаємо калач з корицею на деко, застелене пергаментним папером. Накриваємо харчовою плівкою, залишаємо в теплому місці на 20 хвилин. Відправляємо виріб у розігріту до 2000 духовку на 20 хвилин.

Потім зменшуємо температуру до 1800 і продовжуємо випікати наш різдвяний калач ще 10 хвилин до золотистого відтінку.

За бажанням готову випічку можна прикрасити цукровою пудрою.