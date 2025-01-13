Якщо рекрутинг, то такий

«Ми один із найефективніших та найтехнологічніших підрозділів ЗСУ, єдиний у світі, що працює майже з усіма існуючими безпілотними літальними системами. Ми творимо нову сторінку історії нового технологічного війська», – опубліковано на сайті 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Щоб переконатися в цьому, ми зв’язалися безпосередньо з тими, хто там служить.

По-перше, це наші земляки. Сергій родом з Новоукраїнського району. Навчався в ЦНТУ. Певний час служив в 3-му полку, а потім побратими запросили до себе в 14-й полк, куди він перевівся. Займається обліком та забезпеченням. Каже, що не знає, чи є кращий підрозділ.

Світловодчанин Ілля після закінчення в минулому році вищого навчального закладу, де була військова кафедра, мав звання молодшого лейтенанта та призовний вік – 25 років. Не очікуючи на повістку, почав самостійно обирати, де служити. Розповів, що надіслав своє резюме в багато бригад, де були вакансії, пов’язані з безпілотниками та РЕБ, адже мав досвід роботи в КБ. Вийшло так, що потрапив в 14-й полк. Згідно ШПК, обій­має посаду старшого лейтенанта – інженера. Займається пошуком технічних проєктів, рішень, розроблених українськими інженерами, налагодженням з ними комунікацій.

Отже, служити в 14-му окремому полку престижно, потрапити на службу саме туди нескладно. Як саме, що для цього треба зробити і про переваги служби розповів керівник рекрутингового підрозділу полку Юрій (Авіс).

Почав із загального ознайомлення. Влітку 2024 року було офіційно створено Сили безпілотних систем, частиною яких став і 14-й окремий полк БпАК. Із серпня 2024 року підрозділи полку беруть участь в наступальних діях ЗСУ в Курській області, знищуючи мости і понтонні переправи ворога та завдаючи ударів вглиб території рф.

Полк застосовує безпілотні авіаційні системи на всіх рівнях, починаючи з тактичного. Саме тому підрозділ оснащений різноманітними зразками безпілотних авіаційних комплексів. Нині полк розширюється та збільшує свою структуру, тому шукає спеціалістів, яким пропонує долучитися на обрані напрямок і посаду. З цією метою у вересні минулого року був створений рекрутинговий підрозділ.

Розбудова полку відбувається за трьома ключовими напрямками: бойові підрозділи, підрозділи забезпечення та інженерно-технічні. За словами пана Юрія, велика увага приділяється навчанню рекрута, і це безперервний процес. Підрозділ має власний полігон, на якому постійно тренуються військовослужбовці для виконання різноманітних завдань.

– Маємо багато вакансій, – розповідає Авіс. – Ознайомитися з ними можна на нашому сайті. Якщо мова йде про інженерно-технічний або підрозділ забезпечення, нам потрібні кваліфіковані спеціалісти саме за їхнім цивільним фахом. Але відбір ретельний. Маю пояснити. Наприклад, людина є водієм вантажівки, і ми таких потребуємо. Але в умовах військової служби така людина повинна не лише, як кажуть, крутити кермо та натискати на педалі. Якщо з машиною щось сталося, водій має або вміти полагодити самостійно, або точно діагностувати і поставити чітке завдання для ремонтного підрозділу.

Ще приклад з розповіді керівника рекрутингового підрозділу. На посаду діловода можуть прийняти і бухгалтера, і обліковця, і менеджера, і секретаря або референта – того, хто вміє вести облік, працювати з електронними документами, готувати звіти. Посада військова, але на неї можуть претендувати ті, хто володіє досить цивільним фахом.

Є певний алгоритм дій кандидата для того, щоб потрапити на службу у 14-й полк. Докладно про це розповів пан Юрій:

– Перше – людина повинна заповнити анкету. Її просто знайти, варто зайти на сайт полку або на Work.ua, robota.ua, Lobby X чи інші ресурси. Анкета потрапляє в нашу базу, і ми аналізуємо дані рекрута, його резюме. Потім ми зв’язуємося з кандидатом і призначаємо співбесіду. При цьому обов’язково отримуємо витяг з «Дії» про відсутність кримінальних проваджень.

Проводимо співбесіду в режимі онлайн. З’ясовуємо, де людина може бути корисною, що вона вміє, що хоче, і визначаємося з посадою. Після цього проводимо психологічне тестування. Це стандартна процедура для всіх рекрутів, яких ми долучаємо.

Наступний етап – написання заяви на мобілізацію у військову частину. Маю зауважити, що наша військова частина за рішенням Генштабу є пріоритетною, ми можемо мобілізовувати людей напряму. І зараз ми активно використовуємо цю можливість. Тобто людина пише заяву про те, що хоче приєднатися до нашої частини на певну погоджену посаду. Ми цю заяву приймаємо, реєструємо й робимо направлення на проходження ВЛК у РТЦК за місцем реєстрації.

Наголошу, що на цьому етапі ми ретельно допомагаємо рекруту й постійно його супроводжуємо. Наші фахівці завжди на зв’язку, готові до консультацій і допомоги.

Після проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) наш військовослужбовець повертається в полк, і навчання продовжується. На нього чекають кількамісячна фахова підготовка для роботи з сучасною технікою та адаптація відповідно до обраної посади.

До речі, якщо кандидат не зможе знайти нашу анкету на ресурсах, може звернутися до місцевого ЦНАПу у рекрутинговий центр. Ми з ним співпрацюємо.

14-й окремий полк БпАК пропонує кандидатам певні умови служби. Вони вражають, і це не декларація, а реальність, що підтверджують військовослужбовці. Це мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом; можлива служба в зоні активних бойових дій; повноцінне речове та продовольче забезпечення; перспектива кар’єрного зростання, розвиток лідерських навичок; гарантована щорічна основна відпустка плюс додаткова відпустка протягом 10 днів за сімейними обставинами; за потреби допомога з переїздом в інше місто; грошове забезпечення від 50-ти до 130-ти тисяч гривень із розрахунку виконання завдань і розпоряджень; безплатне лікування та фінансова компенсація за поранення внаслідок участі в бойових діях; соціальний захист.

Підрозділ дислокується в Дніпропетровській області. У складі Сил безпілотних систем виконує бойові завдання в форматі підсилення. Бойові групи виїжджають на локацію для виконання конкретних завдань і повертаються на місце постійної дислокації.

Пан Юрій зазначив, що бути військовослужбовцем сьогодні – найбільш важлива робота в нашій країні, її значення важко переоцінити. Не можна не погодитися.

Контакти полку та рекрутингового підрозділу:

Сайт: www.14reg.army

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