Збираємо на дрон!

Мешканець Кропивницького Олександр Дружковський, який служить у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, просить земляків допомогти його підрозділу в придбанні дронів із тепловізійною камерою для нічних розвідок Mavic 3T.

Бригада, в якій служить Олександр, тримає важкий напрям і є на даний момент єдиною у складі всіх Збройних сил, яка жодного разу за час повномасштабного вторгнення не виводилася на ротаацію.

«Ці дрони дуже потрібні нам, щоб мати можливість допомагати тримати позиції військовим та мінімізувати втрати в піхоті», – пояснює військовий.

Й справді, використання дронів на фронті – це один із найдієвіших способів збереження життів наших захисників і захисниць. Дрони часто називають «очима в небі» – вони забезпечують пілоту погляд з висоти, який раніше був доступний тільки повітряним силам. Ця властивість робить безпілотники незамінними засобами для розвідки. З їхньою допомогою військові виявляють окупантів, проводять пошукові й рятувальні операції та вражають ворожі цілі.

Тож, долучаймося до збору й допоможемо захистити тих, хто захищає нас! Для придбання одного дрону Mavic 3T з усією необхідною комплектацією потрібно щонайменше 200 тисяч гривень. Сума чимала, тому тільки спільними зусиллями її можливо зібрати.

«Будь-яка допомога буде суттєвою – навіть 100 або 200 гривень та поширення цієї інформації серед знайомих», – зазначає дружина захисника Айнура Дружковська.

Номер картки банки для збору:

4441 1111 2982 5471

Від редакції. Ми добре знаємо цю скромну та шляхетну пару. Айнура навіть певний час успішно працювала у нас. Тож редакція вирішила долучитися до збору і запрошує всіх наших читачів зробити свій внесок.