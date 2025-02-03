Пам’ятники – за одним ескізом

На Далекосхідному кладовищі в Кропивницькому триває облаштування сектору почесних поховань, де з 2022 року хоронять учасників російсько-української війни. Про те, як ведуться ці роботи, розповів на брифінгу заступник кропивницького міського голови Олександр Вергун.

За словами посадовця, 2024 року на облаштування сектору почесних поховань витрачено з бюджету 4,5 мільйона гривень. Частково зведено огорожу, залито бетонну основу під тротуарну плитку, виконано підготовку для встановлення пам’ятників. Не все із запланованого торік вдалося виконати через дефіцит коштів, хоча постачальники будматеріалів давали їх авансом, в борг. Роботи тривають. У цьогорічному міському бюджеті на це передбачено 28 мільйонів гривень. Олександр Вергун запевнив, що ресурсів для продовження будівництва вистачає, але є проблема – брак робітників.

– З пам’ятниками ситуація врегульована, родини загиблих захисників визначилися з макетом пам’ятника. Частина уже замовила виготовлення у виробника, який брав участь у наших нарадах, інші звернулися до інших виробників, але там пам’ятники також виготовляють за визначеним ескізом, щоб усі вони були однакові, як має виглядати Алея почесних воїнських поховань. Припускаємо, що уже в квітні розпочнемо монтувати пам’ятники на могилах Героїв. Плануємо завершити об’єкт у частині запланованих робіт до кінця року, – зазначив заступник міського голови.

Нагадаємо, облаштування сектору почесних поховань на Далеко­східному кладовищі розпочалося в грудні 2023 року. Підрядчиком було визначено КП «Єлизавета», яке облаштовувало й Алею слави на Рівненському кладовищі. З початку робіт міська влада залучила родини загиблих військових до обговорення ескізу пам’ятника.