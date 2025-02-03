Щирі вітання, колего в пікселі!

Багато різного писали про роман «Шлях у безодню», автором якого є Олег Бондар. Лаяли, критикували, захоплювалися… Нарешті, щоб все з’ясувати, колектив бібліотеки для юнацтва імені Маланюка висунув цей твір на здобуття обласної літературної премії імені Євгена Маланюка. І що? У номінації «Проза» переможцем визнали роман «Шлях у безодню».

Важко не скористатися суб’єктивними оцінками, адже Олег – колега, ми є друзями. Проте є безліч відгуків, переконань, доводів стосовно виваженості й адекватності прийнятого комісією рішення. А що з цього приводу думає, і має право, сказати Олег?

– Мені давно пропонували висунути роман на здобуття премії, але я відмовився – маю певний досвід. Але дівчата з бібліотеки Маланюка наполягли і поставили мене перед фактом: мій роман номінується. Якось незручно було: я зараз у ЗСУ, роман писав до служби, мій твір обговорюють, дехто відгукується негативно, навіть обплювали мене і мою творчість… Я був на службі, раптом повідомили, що я отримав премію Маланюка.

Звісно, зрадів. Щось тоді почало відбуватися навколо мене. Я навіть був присутнім на врученні премії – дякую друзям, які мене привезли на церемонію. Отримав, подякував і – на службу.