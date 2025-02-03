Як кропивничанам оформити ДТП у 2025 році: нові правила для водіїв

Дорожньо-транспортну пригоду без виклику поліції тепер слід оформлювати по-новому. Це передбачає новий закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Про зміни кропивничанам розповіли експерти Юридичного Гончаренко центру.

Що таке Європротокол?

Європротокол — це спрощений спосіб оформлення ДТП без виклику поліції. Він дозволяє учасникам аварії самостійно зафіксувати обставини події та повідомити страхову компанію. Відтепер цей процес став більш зручним завдяки новим законодавчим змінам.

«Якщо учасники ДТП досягли згоди щодо обставин події, вони можуть оформити європротокол. Це можна зробити як у паперовій формі, так і за допомогою онлайн-сервісу. Цифрова система перевіряє правильність внесених даних і повідомляє про можливі помилки. Інформація про ДТП автоматично передається страхувальникам обох сторін та заноситься до бази даних МТСБУ», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Умови для оформлення ДТП без поліції

Водії можуть скористатися Європротоколом, якщо виконані такі умови:

У ДТП брали участь лише два транспортні засоби.

Учасники не отримали травм, а шкода завдана лише майну.

Обидва транспортні засоби застраховані за договором ОСЦПВ.

Водії не перебувають у стані сп’яніння чи під впливом ліків, що впливають на увагу та реакцію.

Учасники дійшли згоди щодо обставин ДТП.

Основні зміни у 2025 році

Скасовано ліміт на суму збитків: раніше Європротокол можна було оформити лише, якщо збитки не перевищували 80 000 грн. Тепер обмеження відсутнє.

Збільшено страхові виплати: За договорами, укладеними до 2025 року — до 160 000 грн. За новими договорами — до 250 000 грн.



Як оформити Європротокол?

Європротокол можна заповнити на паперовому бланку або через онлайн-сервіс.

Онлайн система доступна за цим посиланням. Цифровий сервіс автоматично перевіряє правильність внесених даних, надсилає інформацію страховим компаніям обох сторін та вносить її до бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).