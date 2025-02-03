Автоматичне надання статусу УБД: як працюватиме новий механізм? Пояснюють юристи

Нещодавно в Міноборони дозволили надавати статус учасника бойових дій в автоматичному режимі засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Це буде відбуватися протягом пʼяти днів від початку дії бойового розпорядження. Для цього у військових частинах та установах в зонах бойових дій призначать спеціальних уповноважених. Про те, як працюватиме ця процедура розповідають експерти Юридичного Гончаренко центру.

Як було?

Раніше військова частина або сама особа мала подати певний пакет документів на відповідну комісію щодо присвоєння статусу учасника бойових дій. Колись це був конкретний перелік документів, потім цей перелік було спрощено до однієї довідки про участь у бойових діях.

Проблеми були у отриманні такої довідки, зборі документів, вчасній подачі цих документів, комунікації частини з комісією при Мінобороні/іншому відповідному відомстві. Часто військовим доводилось звертатись із запитами для з’ясування ситуації, адже іноді процес розтягувався на місяці, а то й роки.

Як це буде тепер?

Відтепер військовослужбовці, які виконують бойові завдання, взагалі не залучатимуться до процесу отримання статусу — це відбуватиметься автоматично. Для цього у всіх частинах будуть визначені уповноважені командирами чи начальниками особи, які будуть користувачами електронного кабінету.

«Припустимо, військовий заходить до зони бойових дій. Про це має бути відповідне бойове розпорядження або наказ про виконання завдання у зоні бойових дій. Далі уповноважений при військовій частині має впродовж 5 днів внести дані до Реєстру. Ця дія автоматично присвоює військовому статус учасника бойових дій», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Які дані мають бути внесені?

Відомості про:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

зміну прізвища, власного імені, по батькові (за наявності);

стать;

посаду, яку обіймає (обіймав) згідно з штатом у період виконання бойових (службових, спеціальних) завдань;

військове (спеціальне) звання;

дату народження;

реєстраційний номер облікової картки

платника податків (за наявності);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

серію та/або номер паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (не обов’язково);

контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти) (за наявності);

орган сектору безпеки і оборони, до якого належить військова частина (орган, підрозділ), або підприємство, установа, організація;

військову частину (орган, підрозділ), підприємство, установу, організацію, у якому проходить службу особа;

період виконання бойових (службових, спеціальних) завдань безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях;

місце виконання бойових (службових, спеціальних) завдань безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях;

дату та номер наказу командувача угруповання, командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу), керівника підприємства, установи, організації, в якому проходить службу особа, про прибуття до складу сил та засобів відповідних сил оборони або в район ведення воєнних (бойових) дій для виконання особою службових (спеціальних) завдань;

назву, дату реєстрації та реєстраційний номер (індекс) не менш як одного з документів, які підтверджують виконання особою бойових (службових, спеціальних) завдань безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях,

бойові донесення, журнали бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки), вахтові журнали, польотні листи або довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), що підтверджує їх отримання спричиненими діями противника, відомості про виконання розвідувальних заходів, накази про залучення сил і засобів ДСНС до виконання завдань (робіт) в районах ведення воєнних (бойових) дій, книги служби, відомості про виконання службових (спеціальних) завдань,

протоколи проведення службових (спеціальних) завдань

Контроль за набуттям статусу учасника бойових дій здійснює спеціальна міжвідомча комісія.

Як військовому повідомлятимуть про отримання статусу УБД?

Повідомлення про набуття статусу учасника бойових дій надсилають засобами Реєстру. Якщо вказана електронна пошта військового — повідомлення надсилають на пошту, у разі її відсутності — повідомлення надходить користувачу електронного кабінету від військової частини для подальшого інформування військового.

Як видаватимуть витяг з Реєстру?

Особи, які набули статусу учасника бойових дій згідно з цим Порядком, мають право отримати витяг із Реєстру у порядку, визначеному Положенням про Єдиний державний реєстр ветеранів війни, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 700, що знаходиться за цим посиланням.

Витяг з Реєстру — це документ у паперовій формі, що підтверджує на дату та час його формування наявність або відсутність у Реєстрі відомостей про особу. Відомості про особу у формі витягу з Реєстру безоплатно надаються такій особі, її законному представнику або іншому представнику.

Аби реалізувати цю постанову, Мінветеранів технічно доопрацює Єдиний державний реєстр ветеранів війни, а також створить технічні можливості для підключення до нього посадових осіб органів сил безпеки та оборони — для внесення відповідних записів про участь у бойових діях їхніх військовослужбовців.

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