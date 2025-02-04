Договір довічного утримання: навіщо укладати і на що звернути увагу

Якщо людина потребує постійного обслуговування та підтримки, але не має рідних, які могли б їй допомогти, вона може укласти договір довічного утримання. Однак важливо уважно підійти до вибору утримувача і детально обговорити всі умови договору. На що треба звернути увагу, роз’яснюють юристи системи надання правничої допомоги.

Що таке договір довічного утримання

Договір довічного утримання (догляду) — це угода, за якою одна сторона (відчужувач) передає іншій стороні (набувачеві) майно, наприклад квартиру чи будинок, у власність. Натомість набувач зобов’язується довічно забезпечувати відчужувача необхідним доглядом та матеріальною підтримкою.

Відчужувачем може бути людина незалежно від її віку та стану здоров’я. Набувачем, своєю чергою, може бути як фізична, так і юридична особа. У випадку, коли набувач – фізична особа, то вона має бути дієздатною та повнолітньою.

Такий договір укладається в письмовій формі та завіряється нотаріусом. Без цього він не матиме юридичної сили.

Що може бути предметом договору

житловий будинок або його частина, квартира або її частина;

інше нерухоме майно (земельна ділянка, садовий будинок, дача, гараж, нежитловий будинок, нежитлове приміщення тощо);

рухоме майно, що має значну цінність (транспортні засоби, антикварні речі, твори мистецтва тощо).

На що звернути увагу перед підписанням

Предмет договору. У договорі має бути точний опис майна, що передається (адреса, площа, технічний стан).

Умови догляду. Потрібно чітко прописати обов’язки набувача, яку саме допомогу він має надавати, як часто, в якій формі тощо. Наприклад: доставляння продуктів, оплата комунальних послуг, прибирання, забезпечення медичного обслуговування.

Право користування майном. Наприклад, якщо йдеться про квартиру чи будинок, в договорі слід визначити ту частину помешкання, в якій відчужувач має право проживати.

Коли право власності на майно переходить до набувача

З моменту нотаріального посвідчення договору довічного утримання. Однак якщо йдеться про нерухоме майно, яке підлягає державній реєстрації, то право власності на таке майно виникає з дня такої реєстрації.

Разом з цим, право розпоряджатися цим майном виникає тільки після смерті відчужувача. Тож, хоч майно і перебуває у власності набувача, він не може його продати, обміняти, подарувати, передати в заставу тощо.

Чи можуть бути внесені зміни до договору

Так. Зокрема сторони можуть домовитися про заміну майна, яке було передано за договором на щось інше. В цьому випадку може бути переглянутий і обсяг обов’язків набувача. Або, якщо набувач не може продовжувати виконання своїх обов’язків, можна домовитися про передачу таких обов’язків іншій людині.

У разі смерті набувача – фізичної особи, її обов’язки переходять до спадкоємців. Якщо спадкоємців немає, або усі відмовились від спадщини – договір довічного утримання припиняється, а майно повертається відчужувачу.

У випадку припинення набувача – юридичної особи, її обов’язки переходять до юридичних осіб – правонаступників.

Коли припиняється дія договору довічного утримання

Зі смертю відчужувача.

Варто зауважити, що набувач має поховати відчужувача, навіть якщо це не було передбачено договором.

В яких випадках договір може бути розірваний

Договір довічного утримання може бути розірваний за рішенням суду на вимогу:

відчужувача або третьої особи, на користь якої він був укладений, у разі невиконання або неналежного виконання набувачем своїх обов’язків, незалежно від його вини;

набувача.

Якщо розірвання договору відбувається з причини невиконання або неналежного виконання набувачем своїх обов’язків – відчужувач має право вимагати повернення свого майна, при цьому витрати, понесені набувачем за договором, поверненню не підлягають.

У тому випадку, коли розірвання договору відбувається через неможливість його виконання набувачем з істотних причин, суд, залежно від обставин, може залишити за набувачем частину майна, визначеного договором, залежно від строку належного виконання договору.

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Як звернутися до системи БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/

Як допомагає система БПД

Пенсіонеру допомогли розірвати договір довічного утримання

Віктору — 67, він отримує маленьку пенсію, постійно хворіє, не може самостійно оплачувати комунальні послуги, забезпечувати себе їжею, одягом та медикаментами, йому важко виконувати навіть не складну хатню роботу. Саме тому пенсіонер вирішив укласти договір довічного утримання. За цим договором він передав у власність Ольги свою квартиру, натомість вона зобов’язувалася довічно його утримувати (доглядати).

Деякий час жінка допомагала з прибиранням та готувала їжу. Але одного разу вони посварилися, Ольга виїхала і більше не поверталась.

По допомогу він звернувся до системи надання БПД. Представляти його інтереси доручили адвокатці, що співпрацює з системою надання БПД.

Вона підготувала та подала до суду позовну заяву про розірвання договору довічного утримання, обґрунтувавши її істотним порушенням умов договору. А також залучила свідків з-поміж сусідів, які підтвердили, що Ольга справді не приходила до Віктора пів року.

Суд заяву задовольнив – розірвав договір довічного утримання та визнав право власності на квартиру за Віктором.

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