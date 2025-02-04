єОселя для військових з Кіровоградщини: експерти пояснили, як скористатися програмою

Військовослужбовці можуть претендувати на отримання пільгового кредиту в межах програми єОселя. Захисники можуть отримати кредит на придбання квартири, майнових прав на житло, приватного будинку, таунхаусу чи дуплексу за ставкою 3% або 7% річних. Більше про цю можливість, особливості програми та підводні камені при отриманні допомоги пояснюють кропивничанам експерти Юридичного Гончаренко центру.

Вони зазначили, що єОселя — це програма доступного кредитування житла, якою можуть скористатися учасники бойових дій, ветерани війни, люди з інвалідністю через війну та члени їхніх сімей.

Допомогу можуть надати:

українцям, старшим за 18 років на момент оформлення кредиту;

українцям, не старшим за 70 років на момент погашення кредиту;

платоспроможним громадянам, які не мають власного житла або воно менше ніж 52,5 м. кв. плюс 21 м. на кожного наступного члена сім’ї;

українцям, житло яких розташоване в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території;

громадянам, яких немає в санкційних списках;

українцям, які не беруть участі в інших державних програмах із забезпечення житлом.

Як зазначив директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький, ця програма передбачає надання двох варіантів кредитування — іпотеки під 3% та під 7%. Іпотеку зі ставкою 3% можуть отримати захисники України, силовики та члени їхніх сімей, а також педагоги, медики, працівники освіти та науковці. На іпотеку зі ставкою 7% можуть претендувати ветерани війни та члени їхніх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

«Умови кредитування досить прості. Купити квартиру в Києві та обласних центрах можна, якщо будинку не більш ніж 10 років (раніше було обмеження до 3 років), в інших населених пунктах — без обмежень по віку будинку. Окрім квартир, можна купити також приватні будинки, таунхауси й дуплекси, при цьому житлу має бути не більш 3 років», — ділиться Микола Брюховецький.

Для отримання пільгового кредиту за програмою єОселя необхідно:

подати заявку через застосунок «Дія»,

отримати пропозиції від банків і вибрати одну з них,

пройти перевірку даних і документів у вибраному банку,

вибрати житло для придбання (самостійно обираєте нерухомість, надаєте необхідні документи для отримання кредиту в банк),

укласти кредитний договір з банком та договір купівлі-продажу (банк перераховує кредитні кошти на рахунок продавця нерухомості).

За умовами програми нею практично неможливо скористатись у невеличких містах, де немає нової забудови. Крім того, банки, схвалюючи рішення щодо кредитування, зважають і на можливі ризики. Експерти кажуть, що чимало проблем виникає з мінімальним першим внеском, який сьогодні дорівнює 20% від оцінки квартири.

«Отримати його можуть тільки платоспроможні з погляду банку клієнти: з великою «білою» зарплатою, без заборгованостей, з чистою кредитною історією тощо. Якщо клієнт цим критеріям не відповідає – а таких більшість, то розмір першого внеску зростає», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Проблеми із єОселею мають і ветерани. Попри те, що серед ветеранів війни, які хочуть скористатись державною програмою пільгової іпотеки єОселя, багато учасників бойових дій, вони мусять сплачувати вдвічі більшу відсоткову ставку, ніж військовослужбовці.

«Також кредити майже не видають тим, хто перебуває безпосередньо на передньому краї фронту. Неформальна причина відмов – великий ризик невиплат у разі поранення чи загибелі позичальника. Окрім того, іпотеку під 3% взагалі не видають добровольцям і мобілізованим: така можливість досі не передбачена законодавством; цій категорії доступні лише позики під 7%», — кажуть експерти.

За потреби отримати юридичну консультацію військовослужбовці та учасники бойових дій можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.