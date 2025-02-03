«Як тільки судилище над Червінським – так і негода»

23 січня біля Кіровоградського районного суду у Кропивницькому знову збиралося кілька десятків прихильників Романа Червінського, справа стосовно якого тут розглядається з квітня минулого року.

Були й Тетяна та Микола Бердники з Великої Виски Новоукраїнського району – батьки Віктора Бердника, учасника російсько-української війни, спецпризначенця, тяжко пораненого 2014 року, нагородженого орденом «За мужність» III ступеня, померлого 2023-го.

– Про судові засідання дізнаємося з чоловіком з Інтернету, за цим слідкуємо, – розповідає Тетяна Бердник. – Одного разу приїхали, а там – люди з нашого села. Ми були приємно вражені. Кажу землякам: «Приймаємо пост». Вони поїхали, а ми залишилися. І 23 січня були люди з Олександрії, з Києва. Був хлопчина, який пройшов Майдан. Приєднувалися перехожі. Хто годину постоїть, хто – більше. Незважаючи на негоду. З початку зими снігу не було, а 23 січня – мокрий сніг з дощем. Ніхто не ховався в машини, цілий день вистояли.

На судове засідання громадськість не потрапила, оскільки з червня процес – закритий. Але прихильники обвинуваченого переконані, що там чиниться свавілля, і розглядають переслідування Червінського як складову ганебної кампанії проти захисників України.

– Прокурори поводяться по-хамськи, – знає Тетяна Бердник. – Моє враження, вони відчули велику підтримку, що йде гонитва за військовими. І який він прокурор, яке він має право судити українців, якщо вся його родина – в росії? Таке зневажливе ставлення до людей…

Очевидно, Тетяна Бердник має на увазі прокурора Віктора Кобця, про якого інша постійна учасниця акцій на підтримку Червінського, киянка Тетяна Дубровська, цими ж днями написала у Facebook: «Розвеселий прокурор Кобець з ноги відкриває двері, бо звинувачує вже не лише розвідника, а ще інших бойових офіцерів, що влада цинічно кинула за грати, закриваючі власні Пр0Й0би. Капець/Кобець класно працює – зарплата велика, бронь від окопів, ще й родичі живуть на окупованій території і працюють з окупантами. Вірю, що адвокати зможуть видерти наших Воїнів з лап фарсового кривосуддя. Вірю, що офіцери не зламаються і здолають цю гнилу систему, що жере патріотів. Не вірю у владу. І гидую продажними прокурорами… Вірю, що ця посмішка не довго пануватиме на мерзенному створінні. Думаю, що як запахне смаженим, то швиденько опиниться на росії – в родичів. Там він херой – закривав і тримав за гратами наших Захисників. Більшість наших громадян звісно обурюється тим, що відбувається. Але обурюватись за монітором дуже зручно і легко. Важче піднятись і піти на суд до наших Захисників. Захистити їх від свавілля прокурорів, суддів, зеленої влади, що знищують патріотів».

Перебуваючи 23 січня в Кропивницькому, інший прокурор, Ярослав Гаврищук, похвалився в інтерв’ю місцевим журналістам, що суд відмовив захисту в клопотанні про зменшення внесеної за Червінського застави до п’яти мільйонів гривень (у липні Червінського звільнили з-під варти під заставу в розмірі дев’ять мільйонів гривень, їх вніс Петро Порошенко). За словами Гаврищука, Кіровоградський районний суд не став зменшувати заставу через те, що Червінський ігнорує викликами до іншого суду, київського, де розглядається інша справа стосовно нього. А ще, якщо вірити прокуророві, після допиту військовослужбовців з аеродрому «в суду є певна ясність щодо дій».

Смілива заява, авжеж? Кореспондент «УЦ» поцікавився у адвоката Костянтина Глоби, який захищає Романа Червінського: «Чи можна прокуророві робити заяви про позицію суду до ухвалення рішення?» Пан Глоба відповів: «Дешева маніпуляція! Нехай розповість, як потерпілий повідомляв, як йому слідчий радив адвоката. Чи як підсунув протокол допиту на підпис із внесенимии недостовірними відомостями, чи заяву, яку не читав потерпілий…. Смішно!»

Також Тетяна Бердник розповіла, що після судового засідання Роман Червінський з дружиною та волонтерами побував у кропивницькій кнайпі «Бамбетель», де Дмитро Смельняк, господар, почастував їх козацькими чебуреками.

– Діма раніше просив, щоб привезли йому Червінського. І ось зустрілися. Діма усіх нагодував, обігрів. Жартував: «З’їси нашого козацького чебурека – дві цеглини з кремлівської стіни відпаде». Гості були вражені, що в Кропивницькому є таке патріотичне кафе. А Микола Петрович, мій чоловік, там з Романом Григоровичем сфотографувався.

Наступне засідання має бути 12 лютого. Намагатимемося приїхати. Ви ж бачите, як тільки судилище над Червінським – так і негода.

Нагадаємо, Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень. Ідеться про те, що на початку великої війни він, тодішній виконувач обов’язків командира частини ССО, проводячи спец­операцію із заволодіння російським військовим літаком, нібито знехтував зауваженнями ГУР і СБУ, внаслідок чого план провалився, а ворогові стало відомо про розташування техніки й людей на аеродромі «Канатове». Слідчі пов’язали дії Червінського з ракетним обстрілом «Канатового», який стався удосвіта 23 липня 2022 року і під час якого загинув командир частини, сімнадцятьох військових поранено, знищено два літаки, зруйновано злітну смугу.

Червінський вважає кримінальну справу політично вмотивованою, намаганням президентського офісу помститися за правду (ще до великої війни на ток-шоу розповідав про ворожу агентуру, яка, за його інформацією, окопалася у владних органах, звинувачував ОП у зриві спецоперації із затримання «вагнерівців», причетних до збиття Іл-76 у Луганську і Boeing 777 біля Донецька).