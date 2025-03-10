«O sole, o solo mio»

Концерт Артема Гасленка під назвою «Solo мого серця», що відбувся у Кіровоградській обласній філармонії, був сповнений незабутніх музичних вражень для більшості глядачів.

Для довідки. Артист-вокаліст ансамблю «Єлисавет-ретро» Артем Гасленко народився в Компаніївці. 2015 року закінчив вокальне відділення Кіровоградського музичного фахового коледжу. Згодом – магістратуру ЦДПУ ім. Володимира Винниченка. З 2016 року працює в Кіровоградській обласній філармонії. Є лауреатом всеукраїнських конкурсів.

Почався концерт несподівано – виходом Артема з бокових дверей глядацької зали і першими акордами нев’янучої італійської пісні про кохання «Love in Portofino». Звісно, наш співак не збирався наслідувати манеру Андреа Бочеллі, але виконав цей романтичний текст не менш проникливо. До того ж зачарував жінок, джентльменським жестом вручаючи троянди по ходу пісні. Природно, зала вибухнула оплесками. І так тривало практично під час виконання кожної наступної пісні.

А їх було не менше двох десятків. Це до того, що без дружньої допомоги інших солістів та музикантів філармонії Артему одному було б важкувато витримати таку напругу. Тому концерт пройшов у творчій співдружності з камерним оркестром «Концертіно», інструментальним ансамблем «Єлисавет-ретро» та за участю солісток обласної філармонії Людмили Царенко, Світлани Польової, Іванни Неділенко, а також співака Олексія Козачинського.

Як на мене, одним з «трьох слонів», на яких міцно тримався світ цього концерту, став хіт Михайла Хоми та Олександра Пономарьова «Пазли» у виконанні двох наших зірок – Олександра Безая та Артема Гасленка. При цьому лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів Олександр Безай поздоровив колегу і сказав: «Я радий, що ми навчалися у одного викладача (Володимир Стратьєв – авт.), що ми творимо в одному місті. Думаю, що цей концерт буде прикладом твоєї чудової сольної кар’єри».

Завершився виступ Артема Гасленка легендарною піснею Назарія Яремчука «Родина», з якої він і починав свою сольну кар’єру. Публіка настільки розчулилася, що через кілька тактів уся зала підвелася і слухала пісню стоячи. А під завісу вже «на біс» співак виконав пісню Іво Бобула «Я приходжу».

Отже, перший сольний концерт Артема пройшов з успіхом. Неоціненну підтримку йому в цьому створили земляки-компаніївці, а зокрема його родина, яку він щиро любить.

З цим успішним виступом привітала співака директор обласної філармонії Наталія Агапєєва. Зокрема вона сказала: «Артем Гасленко – надзвичайно обдарована особистість. Це абсолютно унікальне явище: в одній людині поєднується талант, харизма, статура, краса. Я пишаюсь тим, що він наш земляк і що компаніївська земля, де він народився, виховала таку людину. Сольний концерт Артема – це показник високого рівня професіоналізму, результат титанічної роботи. Це його перший, але дуже вдалий сольний концерт. Саме такими і мають бути концертні програми».