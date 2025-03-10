Європейське, перше, історичне

Кропивницький стрибун у висоту Олег Дорощук виграв своє заслужене золото. Учень Геннадія Здітовецького зробив це в Нідерландах, на чемпіонаті Європи в приміщенні. При цьому українець покращив особистий рекорд, взявши 234 см, що є також найкращим результатом сезону в світі. І це перша для України нагорода вищої проби саме в чоловічих стрибках у висоту на європейських першостях.

А все розпочалося з бронзи юнацьких Олімпійських ігор 2016 року в Буенос-Айресі. А далі на юнацькому та молодіжному рівні, де були завойовані європейські срібні медалі, Олегу так і не вдалося стати першим.

Дорощук додавав поступово. І минулий сезон став проривом в психологічному плані. Спочатку вихованець кропивницької ОСДЮШОР-2 посів четверте місце на чемпіонаті Європи в приміщенні, потім став третім на чемпіонаті Європи в Римі й, нарешті, встановивши особисте досягнення 231 см, увірвався до світової еліти на Олімпійських іграх у Парижі, де посів шосте місце.

Ну й остаточно всі та й, мабуть, сам Олег, зрозуміли, що він здатен не просто на рівних боротися зі світовими зірками, але й перемагати їх, на фіналі Діамантової Ліги, де українець знову посів друге місце, поступившись лише олімпійському чемпіону Токіо Джанмарко Тамбері. Але це вже було срібло з золотим присмаком.

Цей сезон Олег, який посідав 5-те місце в світовому рейтингу, розпочав просто блискуче. Він спочатку виграв Меморіал Дем’янюка, потім розім’явся на міжнародних комерційних стартах в Чехії, де двічі був другим. Але головне, що він показував класні результати, а в його стрибках з’явилися впевненість та стабільність. І до чемпіонату Європи в приміщенні в Нідерландах Олег Дорощук вже підходив в ранзі фаворита, маючи найкращий результат сезону в світі 232 см, який установив на чемпіонаті України в Києві.

На змаганнях в нідерландському манежі в Апелдорні від виступу нашого земляка можна було отримати справжню насолоду. Кваліфікація була пройдена на одному диханні. А вже у фіналі, де змагалися вісім найкращих європейських стрибунів, Дорощук не мав жодних проблем на 217, 222, 224 та 226 см. Але певне хвилювання у нас з’явилося на 229 см, коли чех Штефела, який вже вигравав одного разу в українця цього сезону, взяв цю висоту з першої спроби. Та учень Геннадія Здітовецького відповів супернику такою впевненою першою спробою, що всі сумніви в його перемозі розвіялися. Олег добив Штефелу неймовірно класними 232 см, повторивши особистий рекорд і найкращий результат сезону в світі. Ну й остаточну ефектну золоту крапку кропивничанин поставив знову ж таки у першій спробі на висоті 234 см, перевершивши своє особисте досягнення й піднявши світову планку цього сезону.

Це була не просто перша золота нагорода на цьогорічному чемпіонаті Європи. Це перше в історії українське золото в чоловічих стрибках у висоту на чемпіонатах Європи в приміщеннях. Ну а Кіровоградщина, якщо не зраджує пам’ять, не знала подібного успіху на дорослому рівні, мабуть, із часів перемог Олександра Симоненка та Руслана Мезенцева. А в легкій атлетиці це найвище досягнення за всю історію для спортивної Кіровоградщини. Тепер головне – з зберегти нашу зірку й забезпечити чемпіону Європи в приміщенні та його тренеру належні умови для підготовки до наступних Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі.

Відразу після закінчення змагань вдалося поговорити телефоном із Геннадієм Здітовецьким та новоспеченим чемпіоном Європи. Геннадій Борисович відмітив, що це в усіх відношеннях був, мабуть, найкращий виступ в кар’єрі його учня. Хоча в тренера завжди є зауваження, але цього разу їх було не багато.

Сам же Олег Дорощук, як завжди, був небагатослівним. Хоча відчувалося, що він дуже задоволений. Сказав, що було хвилювання, коли на 234 см планка трохи похиталася. Але в цей вечір усе склалося якнайкраще. У власних силах був впевнений, а про найкращий момент в кар’єрі відмітив, що сподівається, що їх буде ще немало. Головне, що по техніці все складається і є відчуття стрибка. Олег подякував, звісно, тренеру, а ще своєму другові, нашому метальнику спису Артуру Фельфнеру, який запевнив, що сьогодні все буде з першої спроби. Ну й, звісно, Олег відчував підтримку земляків і всієї України. Новоспечений чемпіон Європи присвятив цю перемогу нашим воїнам, без героїзму яких ніякі спортивні досягнення не були б можливими. «Можливо, я трохи підняв усім українцям настрій», – підсумував Олег Дорощук.

Попереду у Олега та його наставника чемпіонат світу в приміщенні в китайському Нанкіні, який відбудеться з 21 по 23 березня. Там збереться вся світова еліта, і потрібно буде ще раз довести свій високий клас.