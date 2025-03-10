Навчитися рятувати

У Кропивницькому, на вулиці Чорновола, почав роботу навчально-тренувальний центр для медичних працівників. Це перший в області, подібні будуть в Новоукраїнці, Олександрії та Голованівську. Замість висвітлення події з перерізання стрічки під час відкриття центру кропивницьким журналістам запропонували взяти участь у семінарі «Надання домедичної допомоги». Це було пізнавально і корисно.

Центр створили протягом шести місяців. За оснащенням він один з кращих в Україні. Дійсно вражає кількість медичних девайсів, різних за призначенням, найсучасніших, манекенів, нош та власної машини швидкої медичної допомоги. Все це дозволяє проводити навчання в умовах, максимально наближених до реальних.

В першу чергу, в центрі навчатимуться працівники «екстренки». Реформування медичної галузі, зміна протоколів, оновлення обладнання вимагають вдосконалення навичок медиків. Крім цього, зараз ведуться перемовини з медичними закладами щодо навчання у центрі студентів – майбутніх медиків. Більше того, планується проведення майстер-класів для бажаючих громадян щодо надання домедичної допомоги.

Саме цьому навчали журналістів. Зокрема, «качати» людину, яка втратила свідомість. Професійно це називається проводити реанімаційні дії. Заступниця редактора «УЦ» здійснювала такі дії на манекені «на час». Витримала дві хвилини, а в ідеалі треба безперервно продовжувати протягом тридцяти хвилин або до приїзду «швидкої». Виявляється, реанімувати може робот, і такі пристрої, що працюють на акумуляторах, є у бригад «екстренки», що сприяє збільшуванню кількості успішних реанімацій. Робот в дії був продемонстрований на семінарі. Як і портативні дефібрілятори, якими мають бути обладнані всі громадські місця.

Було також продемонстровано медичне «диво» – девайс із найсучаснішого обладнання. У випадках, коли потрібне негайне внутрішньовенне введення лікарських засобів, а вени «не можуть знайти», використовують своєрідний пістолет-дриль, за допомогою якого медик дістається кісткового мозку на кінцівці, і безпосередньо туди вводиться препарат.

Керівник центру – Вадим Кошлак – вважається найтитулованішим тренером-інструктором. Взагалі тут працюють шість сертифікованих інструкторів. Всі вони професійно, доступно, зрозуміло роз’яснюють і демонструють дії, яким треба навчитися всім, хто хоче рятувати людей. Слідкуйте за анонсами центру в соцмережах. Скористайтеся можливістю відвідати майстер-класи.