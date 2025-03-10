Подібної книжки не видано в жодній іншій територіальній громаді України. Про це зауважено під час недавньої презентації книжки «Непереможені. Рік 2022. Імена та події, забувати про які ніхто не має права». Книжка – про кропивничан, полеглих у збройній боротьбі з росією.

Це вже друга – і, на жаль, не остання – книжка із серії «Непереможені». Перша вийшла у світ за пів року до російського повномасштабного вторгнення, у ній зібрано спогади про 65 кропивничан, учасників АТО, які віддали життя за Україну. Обидві книжки видало кропивницьке ТОВ «Імекс-ЛТД» за кошти, виділені Кропивницькою міською радою з бюджету територіальної громади.

Робота над другою книжкою почалася навесні минулого року. Протягом декількох місяців журналіст Сергій Полулях збирав та упорядковував інформацію про загиблих. Зустрічався з їхніми рідними, телефонував тим, хто перебуває за кордоном. Розпитував, чим займалися герої до того, як стати на захист країни, чим захоплювалися, чого прагнули. З’ясував, що вони переважно мали добру роботу (на Інгульській шахті, «Ельворті», «Гідросилі», за кордоном), але добровольцями вирушили боронити країну. Рідні героїв ділилися знімками. Допомогли цінною інформацією військові частини. Про деяких загиблих у Кропивницькому не знайшлося офіційної інформації, тож Сергію Полуляху довелося телефонувати в в інші області, з якими пов’язані біографії героїв. Також у підготовці книжки брали участь працівниці видавництва «Імекс-ЛТД» Юлія Степаненко, Іpина Ділюкова, Поліна Гpім.

Результат – добротно видана книжка про 214 достойних земляків (213 чоловіків і жінку), котрих, як зазначається в підзаголовку, забувати ніхто не має права. Більшість людей, про яких ідеться, загинула в перший рік великої війни.

Презентація книжки відбулася в будівлі Кропивницької міської ради. Зала була наповнена кількома сотень людей, які через війну втратили рідних і близьких. Кожна родина отримала по два примірники, решту накладу мають отримати місцеві школи, бібліотеки, музеї.

Про цінність книжки сказала кропивничанка Олена Бойко, сини якої, двійнята Ростислав і Владислав, загинули, боронячи Україну, в перший день великої війни:

– Книга – дуже цінна. Я її переглянула і багато сліз пролила над нею не лише за своїх дітей, а за всіх тих молодих хлопців і дівчат, які полягли, захищаючи нашу Батьківщину. Однією думкою багатіла, що вони тепер янголи, що вони стоять і там на захисті наших родин. Хочеться, щоб і ви повірили в це, щоб сприйняли цю книгу всім серцем. Хочеться, щоб ми жили в єдності, підтримували одне одного, разом кували нашу Перемогу і вірили, що наші діти полягли не дарма.

– Цією книгою хочемо дати можливість не лише нашому поколінню, а й нашим нащадкам нагадувати про те, якою ціною ми сьогодні можемо жити. Поки ми пам’ятаємо про них, поки вони у нашому серці, доти вони поряд з нами. Маємо зробити все для того, щоб не загубити цю пам’ять, щоб їхні смерті були не даремними, – сказав заступник міського голови Сергій Колодяжний.

– Ця книжка – унікальна, подібної немає в жодному місті. Ми ствоpювали її у співавтоpстві з pідними загиблих геpоїв та намагалися вкласти в pозповіді якомога більше спогадів. Намагалися викоpистати кожну фотогpафію, щоб з таких маленьких зеpняток склалися обpази великих людей, – розповіла помічниця начальника обласної військової адміністрації Євгенія Шустер. І запевнила, що ця робота продовжиться, що кропивницька серія «Непереможені» стане дуже цінною для упорядників всеукраїнської книги пам’яті – таке видання буде обов’язково.

Через кілька днів після презентації кореспондент «УЦ» поспілкувався з деякими учасниками заходу, рідними загиблих.

– Ми не дуже активно беремо участь у таких заходах. Але на цей прийшли. Книга – потрібна. Нехай про героїв знають і наступні покоління. Прочитала кілька історій, стало важко. Таких гарних людей втрачаємо! – сказала кропивничанка Ірина Мілай. Її чоловік, Андрій Мілай, професійний військовий, загинув 4 жовтня 2022 року на Херсонщині, посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III cтупеня. Ірина Мілай приходила на презентацію книжки з його батьками, Надією Михайлівною і Михайлом Івановичем Мілаями.

– Молодці, – похвалила про тих, хто підготував і видав книжку, Надія Мілай. – А читати важко. Це для нас болісна тема. Нарешті прочитала про Андрюшу.