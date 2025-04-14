Зі Штендаля – до Гайворона

Нещодавно Гайворонська громада отримала гуманітарну допомогу від волонтерської агенції Altmark eV (місто Штендаль, Німеччина) у особі Йохена Клаусса та його друзів, а також за сприяння благодійного фонду «Чайка-2018». Не вперше німецькі друзі допомагають Гайворонщині. Цього разу КНП «Центральна міська лікарня» поповнилося терапевтичною ванною, функціональними ліжками, матрацами, інвалідними візками та засобами гігієни.

Маючи на меті більш детально розповісти про волонтерів з Німеччини, ми з’ясували, що дружина Йохена Клаусса – Лєна – родом з села Солгутового, що поряд з Гайвороном. Ми встигли поспілкуватися телефоном, вже наступного після розмови дня подружжя повернулося до Німеччини.

За словами Лєни, перша гуманітарна допомога для Гайворонської громади прибула через два тижні після початку повномасштабної війни. Тоді двома бусами привезли медичні препарати, засоби гігієни, одяг та енергетичні батончики. Це все призначалося для ЗСУ. Передача вантажу була здійснена на кордоні, в нейтральній зоні, куди міська рада направила свій транспорт. Наступні поїздки були безпосередньо в Гайворон.

Про те, чого саме потребують військові або цивільні, Лєна дізнається від земляків. Її брат, який працює в ТЦК, казав про енергетичні батончики, які просять військові. Згодом стали возити перев’язочний матеріал, турнікети, милиці, інвалідні крісла, одноразові медичні халати та рукавички, підгузники для дорослих, дезінфікуючі засоби – все, на що є запити.

Йохен – один з керівників волонтерської організації Altmark eV. Приймають пожертви від фізичних осіб, церков. Щодо енергетичних батончиків, то їх виготовляє місцева фабрика Штендаля. Ліжка для гайворонської міської лікарні передали німецькі медики. Це як стаціонарні ліжка, так і мобільні. Вони дерев’яні, легкі, розкладаються. Їх передали в ТЦК, щоб відправили в гарячі точки бійцям.

– Мабуть, не відкрию таємницю, коли скажу, що на початку війни німці більш охоче допомагали українцям, ніж зараз, – зазначила Лєна. – Одна з причин – не завжди пристойна поведінка українців за кордоном.

До розмови долучився Йохен і додав: – З кожним роком бажання допомагати українцям все менше. Коли цього разу везли гуманітарну допомогу, були питання на кордоні. Раніше заповнювали декларацію від руки, зараз створили єдиний електронний реєстр отримувачів благодійної допомоги. Ми в Німеччині не відслідковуємо українське законодавство, тому виникли певні труднощі під час перетину кордону. Таке враження, що Україна не зацікавлена в допомозі. І мова не про військову допомогу, а про підтримку цивільних. Якщо людина не має української сім-карти, не володіє українською мовою, шанси перетнути кордон нульові.

Тим не менш Altmark eV продовжить допомагати Гайворонській громаді. Під час візиту гості ознайомилися з роботою місцевої лікарні, зокрема з реабілітаційним відділенням, яке перебуває у процесі капітального ремонту. Волонтери також поспілкувалися з лікарями та адміністрацією медичного закладу, щоб краще зрозуміти поточні потреби та подальші можливості для співпраці.

Крім того, у обласний госпіталь було передано ліжка, матраци та перев’язувальні матеріали. Гості щиро дякували українському народу за стійкість та мужність. У відповідь чули слова подяки громаді міста Штендаль за небайдужість і цінну гуманітарну допомогу.