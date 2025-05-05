Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» прикордоннику Ростиславу Кондричу. Про це одночасно повідомили начальники Кіровоградської та Львівської ОВА.

«Ростислав родом із Чечеліївки Петрівської громади. Мужність цього хороброго воїна вражає. Він справжнє уособлення українського незламного захисника. Прикривав виведення бійців з Авдіївського гарнізону; під ворожими обстрілами брав участь в евакуації поранених і загиблих на Харківщині та Сумщині; командував прикордонниками, щоб стримати ворога; особисто знищив три ворожі дрони і відбив кілька атак. Ростислав отримав важкі поранення, але й тоді не залишив позицій. Щира подяка і повага батькам за те, що виховали справжнього сина української землі», – написав у Фейсбук Андрій Райкович.

«Справді – незламний, – читаємо у дописі начальника Львівської ОВА Максима Козицького. – Саме йому зібрали понад 7 мільйонів гривень на два найкращі біонічні протези. Дякую Президенту за цю високу нагороду для Ростислава. Дуже цінно, що держава шанує своїх героїв. Дякую Ростиславу – за честь, чин, гідність і силу. Дякую за гумор, який лікує. Шана професіоналам, які вже почали з Героєм шлях до життя зі сталевими рукою і ногою. Ростиславе, бажаю легкої реабілітації!»

Вітаємо! Пишаємося!