Відновлення втрачених або викрадених автомобільних номерів: повний гід для автовласників

Чому важливо терміново відновити номерний знак

Державний реєстраційний номер — не просто ідентифікатор транспортного засобу, а юридично значимий елемент, відсутність якого робить експлуатацію автомобіля незаконною. У разі крадіжки або втрати номерного знака автовласник ризикує отримати штраф, зіткнутися з бюрократичними труднощами або навіть бути втягнутим у кримінальне провадження, якщо номер використано в протиправних діях.

Основні причини втрати автономерів

Крадіжка з метою вимагання викупу

Втрата на дорозі внаслідок ДТП або поганого кріплення

Умисне пошкодження зловмисниками

Механічний знос та корозія

Що робити, якщо номер втрачено або викрадено

Зафіксуйте факт втрати або крадіжки

Негайно зверніться до найближчого відділення поліції та напишіть заяву про втрату або крадіжку. Вкажіть усі обставини інциденту: дату, час і місце події.

Отримайте довідку з поліції

На підставі заяви вам видадуть довідку, що підтверджує факт втрати, яка необхідна для законного відновлення номерного знака.

Замовте дублікат номерного знака

Це найраціональніше рішення. На відміну від повної перереєстрації в сервісному центрі МВС, виготовлення дублікатів номерів:

не вимагає зняття авто з обліку;

не займає багато часу;

коштує значно дешевше.

Переваги замовлення дубліката через спеціалізовану компанію НомераАвто

Відповідність ДСТУ

Ми виготовляємо автомобільні номери відповідно до чинних державних стандартів, включаючи:

світловідбивну плівку;

голограму;

унікальний шрифт.

Швидкість виконання

Термін виготовлення — від 1 години, залежно від типу номера.

Юридична прозорість

Працюємо виключно на підставі наданих документів, забезпечуючи повну легальність процедури.

Які документи потрібні для відновлення номера

Для оформлення замовлення на виготовлення дубліката потрібні:

Паспорт громадянина України

Технічний паспорт на авто

Заява з поліції про втрату або крадіжку номера

Довіреність (якщо замовлення оформлює не власник авто)

Види номерних знаків, доступних для відновлення

Тип номерного знака Особливості Стандартні українські ДСТУ, голограми, прапор, світловідбивна плівка Іменні (індивідуальні) Унікальні комбінації літер і цифр Американські та японські Розмір 300×150 мм, підходять для нестандартних ТЗ Сувенірні та декоративні Не для використання на дорогах загального користування

Що буде, якщо їздити без номерного знака

Відповідно до ст. 121 КУпАП, керування транспортним засобом без номерного знака або з підробленим номером карається штрафом до 850 грн або позбавленням права керування ТЗ. У разі повторного порушення можливе евакуювання авто на штрафмайданчик.

Чому не варто платити викуп зловмисникам

Оплата викупу за викрадені номери не лише підтримує кримінальні схеми, а й може призвести до:

поширення ваших даних серед інших шахраїв

повторної крадіжки номерів

юридичних наслідків, якщо номер використано в правопорушеннях

Замовити дублікат в компанії «НомераАвто» — легко

Ми пропонуємо повний спектр послуг з відновлення номерних знаків у найкоротші терміни:

Онлайн-заявка без візиту в офіс

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Гарантія відповідності ДСТУ

Можливість термінового виготовлення за 1 годину

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