Відновлення втрачених або викрадених автомобільних номерів: повний гід для автовласників

Чому важливо терміново відновити номерний знак
Державний реєстраційний номер — не просто ідентифікатор транспортного засобу, а юридично значимий елемент, відсутність якого робить експлуатацію автомобіля незаконною. У разі крадіжки або втрати номерного знака автовласник ризикує отримати штраф, зіткнутися з бюрократичними труднощами або навіть бути втягнутим у кримінальне провадження, якщо номер використано в протиправних діях.
Основні причини втрати автономерів
- Крадіжка з метою вимагання викупу
- Втрата на дорозі внаслідок ДТП або поганого кріплення
- Умисне пошкодження зловмисниками
- Механічний знос та корозія
Що робити, якщо номер втрачено або викрадено
- Зафіксуйте факт втрати або крадіжки
Негайно зверніться до найближчого відділення поліції та напишіть заяву про втрату або крадіжку. Вкажіть усі обставини інциденту: дату, час і місце події.
- Отримайте довідку з поліції
На підставі заяви вам видадуть довідку, що підтверджує факт втрати, яка необхідна для законного відновлення номерного знака.
- Замовте дублікат номерного знака
Це найраціональніше рішення. На відміну від повної перереєстрації в сервісному центрі МВС, виготовлення дублікатів номерів:
- не вимагає зняття авто з обліку;
- не займає багато часу;
- коштує значно дешевше.
Переваги замовлення дубліката через спеціалізовану компанію НомераАвто
Відповідність ДСТУ
Ми виготовляємо автомобільні номери відповідно до чинних державних стандартів, включаючи:
- світловідбивну плівку;
- голограму;
- унікальний шрифт.
Швидкість виконання
Термін виготовлення — від 1 години, залежно від типу номера.
Юридична прозорість
Працюємо виключно на підставі наданих документів, забезпечуючи повну легальність процедури.
Які документи потрібні для відновлення номера
Для оформлення замовлення на виготовлення дубліката потрібні:
- Паспорт громадянина України
- Технічний паспорт на авто
- Заява з поліції про втрату або крадіжку номера
- Довіреність (якщо замовлення оформлює не власник авто)
Види номерних знаків, доступних для відновлення
|Тип номерного знака
|Особливості
|Стандартні українські
|ДСТУ, голограми, прапор, світловідбивна плівка
|Іменні (індивідуальні)
|Унікальні комбінації літер і цифр
|Американські та японські
|Розмір 300×150 мм, підходять для нестандартних ТЗ
|Сувенірні та декоративні
|Не для використання на дорогах загального користування
Що буде, якщо їздити без номерного знака
Відповідно до ст. 121 КУпАП, керування транспортним засобом без номерного знака або з підробленим номером карається штрафом до 850 грн або позбавленням права керування ТЗ. У разі повторного порушення можливе евакуювання авто на штрафмайданчик.
Чому не варто платити викуп зловмисникам
Оплата викупу за викрадені номери не лише підтримує кримінальні схеми, а й може призвести до:
- поширення ваших даних серед інших шахраїв
- повторної крадіжки номерів
- юридичних наслідків, якщо номер використано в правопорушеннях
Замовити дублікат в компанії «НомераАвто» — легко
Ми пропонуємо повний спектр послуг з відновлення номерних знаків у найкоротші терміни:
- Онлайн-заявка без візиту в офіс
- Доставка по Україні
- Гарантія відповідності ДСТУ
- Можливість термінового виготовлення за 1 годину
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Відновлення втрачених або викрадених автомобільних номерів: повний гід для автовласників