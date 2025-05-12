Новий український вестерн

Нещодавно на гостьовій панелі книгарні «Є» пройшла презентація нового роману кропивницького письменника Олега Бондара «Шлях у безодню», який отримав обласну літературну премію імені Маланюка. Модераторкою зустрічі виступила бібліотекарка Тетяна Левінська.

Після нагадування про перше знайомство з автором вона (як у рекламному ролику) заявила: «Я б купила таку книгу з назвою “Шлях у безодню”». Далі бесіда між автором і модераторкою тривалий час крутилася навколо теми Монастирища. Це відома на Кіровоградщині енергетично-містична місцина, яка пов’язана вже з кількома творами Олега Бондара. Отже він розповів коли, з чого і як почалося його захоплення цим урочищем і дивовижною скелею посеред Інгулу, точніше древнім капищем, що несе в собі багато тайн.

«Початок цієї історії сягає ще 1987 року. Воно було тоді маловідоме, практично ніхто про нього не знав. Однокурсник мій поламав ногу і я поїхав його провідати у Ганно-Требинівку. Його старший брат звозив мене на Монастирище. З цього почалася моя зацікавленість цим місцем. Воно одразу притягнуло своєю таємничістю, своєю містичністю. Брат був учителем історії в Інгульській школі. Він розповів мені чимало легенд про Монастирище. Тут, за його словами, відбувалися дивовижні речі. А потім цікаві надзвичайні випадки почали траплятися і зі мною. Я там бував багато разів і рідко обходилося без якихось пригод. Я зробив з цього приводу декілька публікацій у ЗМІ. Потім зародилась ідея написати щось більш докладне», – повідомив автор. І продовжив: «На якийсь час я закинув написання роману, а потім повернувся до нього. Чимало з тих людей, які тут описані, існують в реальному житті, тобто списані з натури. Роман, коли був написаний, частково друкувався з продовженням у «Вечірній газеті». Далі він був надрукований у Німеччині російською. Тому що оригінал писався російською мовою. Потім я вирішив перекласти і доопрацювати його. В результаті цей твір нарешті побачив світ в Україні».

Як зазначили експерти, роман Олега Бондара поєднує елементи міфології, містики та пригодницького трилера, створюючи захопливу історію про боротьбу за виживання та пошук правди. «Шлях у безодню» запрошує читача поринути у світ, де кожен крок може стати вирішальним, а межа між минулим і майбутнім стирається, відкриваючи несподівані обрії.

Роман має гарний показник продаж, отже авантюрно-пригодницький жанр користується значним попитом. Щоправда, автор у своєму виступі нарік на те, що він чомусь не сприймається деякими літературознавцями і не вважається літературою.