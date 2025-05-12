Одноразова виплата Героям України та членам їхніх сімей: як отримати

Маєте звання Героя України або втратили рідну людину, якій його присвоїли? Ви маєте право на одноразову грошову допомогу. Як її отримати, куди звертатися та які документи потрібні — розповідають юристи системи надання БПД.

Хто може отримати грошову допомогу

українці, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка»

члени сімей Героїв України — якщо звання присвоєно посмертно або сам Герой України не отримав виплату за життя.

Як виплачується грошова допомога членам сім’ї Героя України

Отримати виплату можуть: дружина / чоловік, діти, батьки. Допомога виплачується рівними частинами всім членам сім’ї. Якщо допомогу вже виплатили і звертаються інші родичі — розподіл за згодою. Немає згоди — вирішує суд.

Куди звертатися

До Пенсійного фонду України:

особисто до будь-якого сервісного центру

через вебпортал електронних послуг ПФУ

поштою або електронною заявою.

Які документи потрібні

Герою України:

заява

паспорт та картка платника податків

документ про присвоєння звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка».

Членам сім’ї:

заява

паспорт та картка платника податків

свідоцтво про смерть Героя України

документ про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка»

документ, що підтверджує родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, народження тощо).

Розмір грошової допомоги

50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — станом на 1 січня року, в якому присвоєно звання. Це означає, що, якщо звання присвоєно у 2025 році, допомога складатиме 151 400 грн. Якщо у 2023, то — 134 200 грн, а у 2020 — 105 100 грн.