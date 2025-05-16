Кропивничан навчатимуть фінансової грамотності на безоплатному онлайн-курсі — деталі

У Кропивницькому стартує безоплатний онлайн-курс із фінансової грамотності — містян навчатимуть керувати власними грошима, заощаджувати та інвестувати. Курс розрахований на дорослих віком від 18 років, які прагнуть навчитися не лише економити, а й примножувати свій дохід.

Про це повідомили організатори — мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр. На курсі кропивничани дізнаються, як формувати фінансові звички, планувати бюджет, розумно інвестувати та обирати джерела додаткового доходу.

«Гроші повинні працювати на вас, а не навпаки. Наш курс допоможе не тільки розібратися у фінансових інструментах, а й навчить застосовувати їх на практиці. Ми розглянемо питання ефективних заощаджень, пенсійних накопичень та варіантів інвестування, які підходять кожному», — зазначає директорка онлайн-платформи мережі Вікторія Захарова.

Менторки курсу — фінансова консультантка й директорка страхового посередника Ірина Макарова та фінансова тренерка й консультантка Поліна Трофименко. Перші зустрічі з учасниками онлайн-курсу стартують вже у травні.

Програма складається з чотирьох занять, які проходитимуть двічі на тиждень. Тривалість кожного — одна година. Курс включає окремі лекції про механізми досягнення фінансової незалежності, структурування активів, а також фінансову безпеку та пасивний дохід.

«Цей курс допоможе забути про кредитні ліміти та життя «від зарплати до зарплати». Наша мета — навчити якомога більше українців та українок грамотно керувати власними коштами, відкладати, інвестувати та заробляти. І все це — безкоштовно для всіх охочих», — додають у команді організаторів.

Лекції та практичні заняття з менторками проходитимуть на платформі Google-Meet двічі на тиждень. Аби зареєструватися на онлайн-курс, достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням. Організатори не обмежують кількість учасників: усіх охочих розділяють на групи, кожна з яких матиме індивідуальний графік.