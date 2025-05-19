Швейцарська якість «Євробачення-2025»

Традиційною подією весни для жителів різних країн континенту став пісенний конкурс «Євробачення», що відбувся минулого тижня у швейцарському Базелі. І хоча інтерес до конкурсу в нашій країні дещо знизився, але увага телевізійної аудиторії до нього, як і раніше, дуже велика. Україну цього року представляв гурт Ziferblat із піснею Bird of praу.

Про те, як пройшло «Євробачення-2025», ми розпитали великого друга нашої редакції, жительку Швейцарії Оксану Мірошник.

– Нам в Україні зараз досить складно уявити, чи зацікавив швейцарців конкурс «Євробачення»?

– Так, конкурс зацікавив швейцарців, та й взагалі європейців. Як і під час футбольних матчів, люди збиралися в кафе і барах, щоб разом вболівати за улюбленців конкурсу. Але я не можу сказати, що це була подія номер 1. Найімовірніше, не всі швейцарці хотіли проводити конкурс у себе вдома, розуміючи, що в невеликих містах Швейцарії це призведе до заторів.

– Відстань між Базелем і Ньоном, де ви живете, близько 230 км – чи відчувалася у вас підготовка до «Євробачення»?

– Особливого ажіотажу я не відчула. Якась метушня була, коли швейцарці визначалися з містом проведення конкурсу, але опісля ми ніяк не відчули наближення конкурсу «Євробачення». Життя йшло у своєму звичному ритмі.

– Хто виступає від Швейцарії? Як ви оцінюєте цей вибір?

– У цьому році Швейцарію представляє співачка Зої Ме (Зої Аніна Кресслер), яка народилася 2000-го року в Базелі – у місті, в якому проводиться «Євробачення-2025». Вона займається музикою з 10 років і, незважаючи на свої 24 роки, встигла випустити кілька музичних альбомів, отримавши музичні нагороди в Швейцарії.

Пісню Voyage («Подорож»), яку представляє на конкурсі, вона написала сама. І ця пісня є нагадуванням про те, що люди стають кращою версією себе, коли відчувають любов, турботу і співчуття від інших людей. Подібно до квітів, які розквітають від сонячного тепла, води і турботи, а не коли їх грубо зрізають, люди стають прекраснішими, коли відчувають любов. Ця пісня – заклик примножувати цю любов по відношенню один до одного. Оскільки Швейцарія цього року приймає конкурс у себе вдома, то пісня Зої Ме автоматично потрапляє у фінал. Незважаючи на те, що мені симпатична ця співачка, я не можу сказати, що її пісня – серед моїх фаворитів. На мій смак, не вистачає складності музичної композиції.

– Як вам перший виступ Ziferblat?

– Мені особисто пісня Ziferblat сподобалася складністю композиції. Я прекрасно розумію, що не всіма в Україні такий виступ може бути сприйнятий, але я люблю все, в чому присутнє артистичне начало, де видно роботу внутрішнього художника. Видно, що хлопці зі складною артистичною душею, з розвиненим творчим началом. Мені такі люди подобаються.

Я дуже рада, що український гурт Ziferblat потрапив у фінал. На хлопців йде дуже сильний тиск і з боку російських ботів, і з боку частини українців. Потрібно бути дуже сильними всередині, щоб це все витримати.

– Як ви оцінюєте результати конкурсу та виступ переможця?

– Цього разу мій особистий вибір фаворитів цього конкурсу збігся з результатом цього конкурсу. Безсумнівно, що найсильнішою і такою, що вирізняється з-поміж інших, була пісня Wasted love з Австрії. У результаті музична композиція співака JJ (Йоханесс Пітч) – оперна балада з потужним вокалом та електронним фіналом – принесла артисту 436 балів. Відомо, що співак іноді виступає у Віденській опері. І це той випадок, коли серйозні заняття оперним вокалом дали величезну перевагу співакові в конкурсі поп-музики. Мене це дуже порадувало.

– Хто переміг у вашому особистому рейтингу?

– У мене не було сумнівів і в перемозі співачки з Ізраїлю Юваль Рафаель з піснею New Day Will Rise. І хоча, звичайно, журі своїми низькими оцінками позбавили її шансу на перемогу, величезна підтримка телеглядачів зі всієї Європи вивела її в переможці глядацької аудіторії цього конкурсу.

Мене особисто вразив її красивий голос і, звісно, зворушила трагічна історія цієї дівчини, яка пройшла через пекло під час захоплення заручників 7 жовтня 2023 року.

На третьому місці мого особистого рейтингу мали бути наші хлопці – гурт Ziferblat з їхньою піснею Bird of pray. Особливо у фіналі, мені дуже сподобався їхній виступ випромінюванням доброти, гармонії та надії на краще, що нам так усім потрібно сьогодні.

На мій погляд, конкурс «Євробачення-2025» пройшов досить спокійно і без особливих скандалів. Хоча без політики, звісно, не обійшлося. Виступ співачки з Ізраїлю супроводжувався акцією протесту з боку пропалестинських активістів. Сама поява артистки на сцені була зустрінута як схвальними вигуками, так і освистуванням.

Так само не залишився без скандалу і виступ естонського репера Томмі Кеша із танцювальним треком Espresso Macchiato, який посів 3-е місце на конкурсі. У своєму виступі він використав багато стереотипів про італійців: кава, спагеті, ресторан, мафія. Італійців це дуже образило, і вони просили організаторів «Євробачення» усунути естонця від конкурсу. Але його не просто не усунули, а він ще й потрапив у переможці конкурсу.

Загалом конкурс Євробачення цього року відзначився більш високим рівнем виступів. Мені сподобалося, що акцент більшості з них було зроблено на змісті, а не на простих спецефектах, епатажі та маніпуляції за допомогою оголених тіл. Було й таке, але високих результатів конкурсу все ж таки досягли саме ті, хто показав щось незвичайне у вокалі або в побудові музичної композиції.