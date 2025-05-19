Срібло, яке дорожче за золото

Те, що ще минулого літа здавалося неймовірним, таки сталося. ФК «Олександрія» за тур до завершення чергового чемпіонату УПЛ здобув сенсаційне, але абсолютно заслужене друге місце, поступившись лише київському «Динамо», вперше виграв срібло, залишивши позаду не тільки донецький «Шахтар», але й представників інших потужних футбольних регіонів.

Перш за все потрібно віддати належне президентові клубу Сергію Кузьменку, який довірив вести клубні справи молодим, але амбітним хлопцям. Так що це успіх генерального директора Івана Кузьменка, спортивного директора Івана Телька, директора департаменту селекції Євгена Кочерги, які вперто йшли наміченим курсом і довіряли тренерському штабові Руслана Ротаня.

Тренерський штаб протягом сезону мінявся та удосконалював свої методи та бачення досягнення результату. Коли замість Володимира Єзерського тренерську команду поповнив Олексій Антонов, усі пазли зійшлися. І кожен із наставників, а це також ще старший тренер Сергій Кравченко, тренер-селекціонер Сергій Симоненко, тренер воротарів Володимир Тименко, – чудово зробили свою роботу. І навіть те, що перед стартом сезону головний тренер та декілька його помічників працювали з олімпійською збірною в Парижі, на підготовку команди абсолютно не вплинуло.

Завдяки досвідченим виконавцям – Артему Шабанову, Олександру Філіппову, Микиті Кравченку, Володимиру Мишньову, Артему Козаку – вдалося досягнути того балансу між молоддю та досвідом, якого так не вистачало в минулому. Ну й суттєво додали в своїй майстерності Іван Калюжний, який став гравцем збірної України, Мігель Кампуш, який не тільки цементував захист, але й забивав надзвичайно важливі м’ячі, Олександр Мартинюк, який, попри молодий вік, вже звернув на себе увагу тренерів молодіжної та національної збірної. Чудово діяв на останньому рубежі Георгій Єрмаков, який витіснив із основного складу досвідченого голкіпера Микиту Шевченка, а Хуана Безерру взагалі називали чи не найкращим гравцем першої половини сезону. До того ж Микита Кравченко є одним із найкращих асистентів цього сезону, а Олександр Філіппов з 10-ма голами наразі посідає шосте місце в списку бомбардирів чемпіонату. Завжди був готовий в міру своїх сил та майстерності допомогти партнерам багаторічний капітан «Олександрії» Кирило Ковалець.

У міжсезоння, коли багато хто сумнівався в тому, чи витримає «Олександрія» свій шалений темп, знову було стовідсоткове влучання по новачках. Володимир Шепелєв, якого вже списали в київському «Динамо», показав, що є ще сили та можливості бути одним із лідерів півзахисту, а Тедді Цара заграв так, начебто завжди був олександрійцем, і гідно продовжив гольову справу іншого легіонера – голеадора Безерри, який отримав травму й не зміг допомогти команді у важливих заключних поєдинках другої частини сезону.

Звісно, що вболівальникам «Олександрії» дуже хочеться, щоб тренерський штаб та всі гравці залишилися й продовжили своє сходження. Та про це ми дізнаємося зовсім скоро. А поки що є можливість порадіти та привітати всіх, хто подарував нам шалені позитивні емоції й став творцем цього по-справжньому футбольного дива.