Елена Шуляк: Мобильные аптеки уже работают в тысяче отдаленных громад

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Мобильные аптеки и почтовая доставка: как обеспечивают лекарствами прифронтовые территории

В Украине работают 29 мобильных аптечных пунктов в 17 областях. Еще один – готовится к запуску в ближайшее время. Основная цель инициативы – обеспечить доступ к лекарствам в населенных пунктах, где полностью отсутствуют стационарные аптеки.

Об этом сообщила глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк.

По ее словам, маршруты мобильных аптек охватывают более 1000 сел и поселков – в основном в прифронтовых районах, отдаленных громадах и населенных пунктах с ограниченной медицинской инфраструктурой.

Председатель партии “Слуга Народа” отметила, что в таких аптеках можно приобрести рецептурные и безрецептурные препараты, получить консультацию фармацевта, а при необходимости – заказать лекарства с доставкой.

Политик также сообщила, что параллельно действует еще одна инициатива – “Укрпочта.Аптека”, которая позволяет получать необходимые лекарства по почте, в том числе по программе “Доступные лекарства”, с бесплатной доставкой в села. Сейчас сервис охватывает более 21 тысячи сельских населенных пунктов, а украинцам уже доставлено более 57 тысяч заказов.

“Для многих людей в отдаленных селах мобильная аптека или доставка лекарств по почте – это не просто удобство, а единственная возможность получить необходимое лечение вовремя. Такие инициативы – это о заботе, доступности и реальной поддержке там, где она особенно нужна”, – подчеркнула Елена Шуляк.

В партии “Слуга Народа” напомнили, что с января 2024 года, когда первый маршрут стартовал в Харьковской области, мобильные аптеки уже обеспечили лекарствами более 70 тысяч человек, а по программе “Доступные лекарства” было погашено более 4000 электронных рецептов. Наиболее активно мобильные аптеки работают в Харьковской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях – по три пункта в каждой. Половина аптек функционирует на базе государственных или коммунальных предприятий, другая половина – на частной основе.

Ранее в партии “Слуга Народа” сообщали о регистрации в Верховной Раде законопроекта о наставничестве, который расширяет возможности поддержки детей, оставшихся без родительской опеки.