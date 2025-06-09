Чудовий старт Дорощука

Свій перший старт у літньому сезоні кропивничанин Олег Дорощук проводив у Римі на етапі найпрестижніших легкоатлетичних змагань – «Діамантової Ліги».

Нагадаємо, що в минулорічному фіналі цих змагань, які завершували олімпійський сезон, учень Геннадія Здітовецького посів друге місце, поступившись лише олімпійському чемпіону Джанмарко Тамбері. А цього вечора Тамбері, як і чемпіона Парижу 2024 року новозеландця Керра, українець випередив і був дуже близьким до перемоги. Та зимовий чемпіон світу кореєць Ву ризикнув і відібрав у нашого стрибуна пальму першості.

Після завершення змагань ми поспілкувалися з наставником Олега, заслуженим тренером України Геннадієм Здітовецьким, який спостерігав за «Діамантовою Лігою» в рідному Кропивницькому, але вперше мав можливості вносити корективи під час стрибків. Адже з цього року спортсменам дозволили брати із собою в сектор свої смартфони.

Для Геннадія Борисовича результат підопічного – 230 см – став приємним сюрпризом. Справа в тому, що травень майже повністю випав із підготовки. 7-го травня Олег отримав серйозне ушкодження на тій нозі, якою відштовхується. Довелося навіть зашивати розсічення в травмпункті. У висоту Дорощук не стрибав три тижні. Так що говорити про оптимальну форму не доводилося. Наставник розраховував на стрибки 223-226 см. Поради тренер давав лише стосовно техніки стрибків і того, що потрібно покращувати. Коли ж впевнено вдалося подолати 226 см та стати лідером змагань, з’явився кураж. Трохи помилився наш земляк у першій спробі на 228 см, але виправився в другій і зберіг лідерство. А ось вдалий стрибок на 230 см, коли вони залишилися з корейцем Ву в секторі вдвох, багатьом здався переможним. Здається, що й сам Олег вирішив, що справу зроблено. Та кореєць Ву – досвідчений турнірний боєць, який вміє у вирішальні моменти зібратися. Суперник прийняв єдине в цій ситуації правильне рішення – перенести свої дві спроби, які залишилися, на 232 см. І свій перший стрибок на цій висоті кореєць виконав чудово. Геннадій Борисович зазначив, що рішення підіймати планку на 234 см, коли дві спроби на 232 см не принесли успіху, його учень прийняв самостійно. Цього разу не вдалося повторити особистий рекорд та найкращий результат сезону в світі, який належить саме Дорощуку. Але й 230 см, на думку тренера, результат чудовий, який показав, що Олег здатен боротися з найсильнішими конкурентами.