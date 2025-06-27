“Политика Героев”: на поддержку ветеранов государство выделит в этом году не менее 10,5 млрд грн

УКР

Елена Шуляк: Партия власти помогает ветеранам вернуться в строй экономического фронта

Более 10,5 млрд грн государство планирует направить в этом году на поддержку ветеранов в рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского “Политика Героев”. На уровне государства, регионов и громад будут развиваться как существующие ветеранские программы, так и внедряться новые.

Об этом заявляет глава партии “Слуга Народа” и народный депутат Елена Шуляк.

“Украинские защитники нуждаются не в словах, а в конкретных решениях, действиях и возможностях. Ветерану нужна не милостыня, а шанс стать успешным предпринимателем, лидером громады или политиком национального уровня. Президентская “Политика Героев” – это ряд проектов и программ на разных уровнях, которые дают возможность ветеранам и ветеранкам адаптироваться к жизни вне армии, обеспечить потребности участников боевых действий и ветеранов войны, это инвестиция в будущее Украины! Каждая гривна, вложенная в ветерана и военнослужащего, вернется через их вклад в экономику, политику и общественную жизнь страны. Поэтому власть, в том числе партия “Слуга Народа”, постоянно работает над тем, чтобы наши ветераны и ветеранки, действующие военные получили достойные условия для адаптации, реабилитации, развития и благосостояния”, – подчеркивает Елена Шуляк.

В партии “Слуга Народа” добавляют, что ветеранская политика сейчас находится в главном фокусе внимания Президента Зеленского, Первой леди Елены Зеленской, Офиса главы государства, Кабинета министров, Верховной Рады и самой партии “Слуга Народа”. “Политика Героев” – это целая экосистема стратегий и нормативно-правовых актов, это полное переосмысление роли ветерана и военнослужащего”, – заявляет Елена Шуляк.

Она добавляет, что к реализации “Политики Героев” подключается и партия “Слуга Народа”: не только на законодательном уровне, но и через конкретные проекты. Например, Федерация стронгмена Украины при поддержке депутатов и актива партии “Слуга Народа” воплощает проект “Сильные Украины”. Это – всеукраинские соревнования среди ветеранов и действующих военнослужащих, получивших травмы и ранения в боях.

На данный момент прошло уже 14 таких соревнований: в Звягеле (Житомирская область), Днепре, Житомире, Киеве, Львове, Ровно, Хмельницком, Ужгороде и дважды в Полтаве, Одессе и Кропивницком. В каждом турнире участвуют по несколько сотен ветеранов, а мероприятия посещают по несколько тысяч зрителей.