Подвійне олександрійське золото

Порадували всіх шанувальників спорту Кіровоградщини школярі Мультипрофільного ліцею Олександрійської міської ради, які перемогли на двох найпрестижніших в Україні змаганнях.

Волейбольна збірна ліцею, в якій грали хлопці 5-9 класів, виграла золото Всеукраїнських змагань «Пліч-о-пліч». Для цього юним олександріцям, яких до змагань готували вчитель Микола Михальчук і тренер Володимир Кулішкін, довелося пройти нелегкий шлях. Вони стали найкращими на шкільному, міському, районному, обласному та всеукраїнському рівнях. У фінальному турнірі наші волейболісти спочатку в групі впевнено впоралися з конкурентами із Запорізької та Одеської областей. Потім у чвертьфіналі олександрійці були сильнішими за київські «Крила», у півфіналі розібралися з конкурентами з Новопільського ліцею Дніпропетровщини, а в золотому двобої не залишили шансів учням Середівського ліцею з Житомирщини. При цьому наша команда протягом фінального етапу не віддала конкурентам жодного сету! Чемпіонами стали Ілля Донченко, Владислав Бевзюк, Микита Федоренко, Кирило Карелін, Іван Клочко, Тимофій Сидоренко, Артем Міщенко, Артем Зверєв.

Вирішили підтримати переможний спортивний почин своєї школи й футболісти, які змагалися в рамках турніру «Шкіряний м’яч» серед юнаків 2013 року народження та молодших. Їм також довелося переможно подолати міський, районний та обласний етапи. Фінальний турнір відбувався в Києві. А за діями юних футболістів уважно спостерігали три володаря «Золотого м’яча» – найкращі гравці Європи Олег Блохін, Ігор Бєланов і Андрій Шевченко!

Упродовж двох днів за перемогу боролися 13 найкращих шкільних команд України. У першому матчі олександрійці здобули впевнену перемогу над командою Конотопського ліцею №12 (Сумська область) з рахунком 5:2. У другому поєдинку наша команда розгромила суперника – ЗОШ №2 смт Велика Олександрівка (Херсонська область) – 12:0. У напруженому півфіналі проти суперників із Стрижавського ліцею №1 (Вінницька область) основний час не виявив переможця – 0:0. А ось післяматчеві пенальті краще пробили олександрійці – 4:3! Фінал проти команди Ліцею №8 з міста Дубно (Рівненська область) вийшов інтригуючим. У першому таймі наші школярі пропустили з пенальті й, попри ігрову перевагу, зрівняти рахунок не вдалося. А ось по перерві спочатку Максим Требушкін відновив рівновагу, а згодом Єгор Кушнір, після кутового забив золотий гол – 2:1. Тож нагороди найвищого ґатунку від живих футбольних легенд наші чемпіони Єгор Кушнір, Дмитро Солоухов, Арсеній Ходак, Семен Заляховський, Глєб Карпенко, Максим Требушкін, Іван Марченко, Ярослав Калініченко, Артем Трус, Артем Супрягін, Іван Гелеверя, Михайло Криган та їхні наставники Володимир Михальчук і Сергій Дідус отримали абсолютно заслужено.