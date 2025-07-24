Для кропивничан запустили безоплатний онлайн-курс про штучний інтелект — у програмі 6 занять

Штучний інтелект напише листа, створить картинку, згенерує відео і навіть музику — і все це можна навчитися робити самому. Без складних термінів і технічних бар’єрів.

Освітньо-культурна мережа Гончаренко центрів запустила набір на безоплатний онлайн-курс про штучний інтелект. Кропивничанам розкажуть, як працювати з найпопулярнішими ШІ-інструментами, створювати онлайн-асистентів для життя і роботи, генерувати оригінальний контент, автоматизувати рутину та генерувати ідеї.

За словами директорки онлайн-платформи мережі Вікторії Захарової, це буде короткий експрес-курс на 6 занять. Учасникам розкажуть:

як працюють нейромережі й чому ШІ — це не страшно;

як формулювати запити до ChatGPT і уникати типових помилок;

як створювати тексти, презентації, зображення, відео й навіть музику за допомогою ШІ;

як інтегрувати ці навички у свою роботу — незалежно від професії.

Курс проводить Оксана Носова — викладачка вищої категорії та експертка з інтеграції ШІ в освіту. Вона розкаже, як найпопулярніші ШІ-інструменти можуть економити час, гроші і відкривати нові можливості.

«Ми покажемо, що ШІ — це не щось складне чи недосяжне. Це інструмент, доступний кожному. Головне — зрозуміти, як з ним працювати безпечно й ефективно», — пояснює Оксана Носова.

Старт навчання у серпні. Курс триває 6 занять по 1 годині. Усі заняття — онлайн, тож долучитися можна з будь-якого міста. Потрібен лише ноутбук або ПК. Участь повністю безоплатна — достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.

Довідка:

Гончаренко центри — найбільша в Україні мережа безкоштовних освітньо-культурних просторів, заснована народним депутатом Олексієм Гончаренком у 2021 році. Сьогодні понад 40 центрів працюють по всій країні — від обласних центрів до найменших містечок.

Це місце, де можна вивчати іноземні мови, цифрову грамотність, фінанси, брати участь у лекціях, подіях і творчих клубах. Під час повномасштабної війни центри стали ще й волонтерськими хабами: тут плетуть сітки, збирають допомогу, друкують деталі на 3D-принтерах. Головна мета — давати людям знання, спільноту та простір для дій.