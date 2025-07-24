Особливості продовження виплати пенсії по інвалідності

Довідково

01 січня 2025 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування медико-соціальної експертизи та впровадження оцінювання повсякденного функціювання особи” від 19.12.2024 № 4170-ІХ (далі – Закон № 4170-ІХ), яким внесено зміни в ряд законів щодо причин, терміну та порядку встановлення інвалідності, а також порядку призначення та виплати пенсій по інвалідності.

Для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яким призначено пенсію, зокрема, по інвалідності, в яких строк припинення виплати такої пенсії припадає на період дії воєнного стану, надзвичайного стану в Україні, у разі неможливості проходження повторного огляду або оцінювання повсякденного функціонування з причин, визначених Кабінетом Міністрів України, виплата пенсії продовжується до дати проведення повторного огляду або оцінювання повсякденного функціонування або протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, надзвичайного стану в Україні (для осіб, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у період дії воєнного стану, – не менш як на весь строк їхньої військової служби). Якщо при повторному огляді, оцінюванні повсякденного функціонування особі з інвалідністю встановлено іншу групу (підгрупу) інвалідності, розмір пенсії, виплату якої продовжено відповідно до цього пункту, переглядається з місяця, наступного за місяцем надходження повідомлення про встановлення інвалідності до територіального органу Пенсійного фонду України”.

Водночас відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2024 № 1338 “Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи” (далі ‒ Постанова № 1388) врегульовані строки, на які продовжується встановлена інвалідність для окремих категорій осіб, а також перелік поважних причин, що є підставою для продовження інвалідності.

Що змінилось?

Слід зауважити, що особам з інвалідністю, повторний огляд яких був призначений у період з 01 січня 2025 року по 30 червня 2025 року, але вони не пройшли його своєчасно, строк інвалідності продовжено до дати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання, але не довше ніж до 01 липня 2025 року. Відповідно таким особам органами Пенсійного фонду України виплату пенсії продовжено також до 01 липня 2025 року.

Які категорії осіб неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування?

Відповідно до Постанови № 1388 до числа тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування, належать:

особи, місцем проживання яких є території, що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22.12.2022 року № 309 (зі змінами), для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації;

особи, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, не чують, не розмовляють, не бачать (на обидва чи одне око), не мають очей (ока), кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, в яких наявне онкологічне захворювання, інтелектуальні порушення чи психічні розлади, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми, причина інвалідності з дитинства.

Незалежно від дати прийняття рішення про встановлення інвалідності (із зазначенням строку повторного огляду) для осіб з інвалідністю з числа військовослужбовців Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) продовжується на період проходження ними військової служби та протягом 60 календарних днів з дати звільнення з військової служби (служби)або до дати проведення оцінювання повсякденного функціонування особи. На цей же період продовжується виплата призначених пенсій.

Особи, інвалідність яких раніше встановлена без зазначення строку проведення повторного огляду, проходять оцінювання повсякденного функціювання за власним бажанням. Будь-яких змін у виплаті пенсій цій категорії осіб немає, виплата здійснюється на загальних умовах, у раніше встановлених розмірах.

Антоніна ГАЇНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області