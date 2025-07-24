Ветерани війни, які винаймають житло, можуть отримати компенсацію за його оренду. Що для цього потрібно — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).
Хто може отримати компенсацію
Захисники та Захисниці України, чиє житло:
- втрачене/пошкоджене внаслідок бойових дій
- знаходиться на ТОТ або в районах, де тривають бойові дії
або які проходять реабілітацію далеко від свого задекларованого місця проживання (понад 15 км).
Який розмір компенсації
Залежить від місця розташування житла:
- Київ, Дніпро, Львів, Одеса — 2 прожиткових мінімуми — зараз це 6 056 грн
- обласні центри — 1,5 прожиткового мінімуму — 4 542 грн
- інші населені пункти — 1 прожитковий мінімум — 3 028 грн.
Якщо житло орендували менше ніж на місяць, компенсація — пропорційно кількості днів проживання.
Куди подавати заяву
- до відділу місцевого органу, відповідального за ветеранську політику за адресою найманого житлового приміщення
- до ЦНАПу.
Документи можна подати у паперовій чи в електронній формі.
Які документи необхідні
- документ, що посвідчує особу
- картка платника податків
- військово-обліковий документ
- посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни
- результати обговорень мультидисциплінарної реабілітаційної команди або документи щодо проходження реабілітації в амбулаторних умовах — для тих, хто проходить реабілітацію
Які документи необхідні
- довідка про відсутність судимості та інших обмежень, пов’язаних зі злочинами проти України
- інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
- акт обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок бойових дій, спричинених агресією рф
- договір найму (оренди) житла.
Скільки розглядають заяву
Впродовж 10 робочих днів.
На скільки призначається компенсація
Компенсацію призначають один раз — з дати звернення на строк дії договору найму (оренди) житла, але не більш як на 6 місяців.
Як ветеранам війни отримати компенсацію за оренду житла