Як ветеранам війни отримати компенсацію за оренду житла

Ветерани війни, які винаймають житло, можуть отримати компенсацію за його оренду. Що для цього потрібно — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Хто може отримати компенсацію

Захисники та Захисниці України, чиє житло:

втрачене/пошкоджене внаслідок бойових дій

знаходиться на ТОТ або в районах, де тривають бойові дії

або які проходять реабілітацію далеко від свого задекларованого місця проживання (понад 15 км).

Який розмір компенсації

Залежить від місця розташування житла:

Київ, Дніпро, Львів, Одеса — 2 прожиткових мінімуми — зараз це 6 056 грн

обласні центри — 1,5 прожиткового мінімуму — 4 542 грн

інші населені пункти — 1 прожитковий мінімум — 3 028 грн.

Якщо житло орендували менше ніж на місяць, компенсація — пропорційно кількості днів проживання.

Куди подавати заяву

до відділу місцевого органу, відповідального за ветеранську політику за адресою найманого житлового приміщення

до ЦНАПу.

Документи можна подати у паперовій чи в електронній формі.

Які документи необхідні

документ, що посвідчує особу

картка платника податків

військово-обліковий документ

посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни

результати обговорень мультидисциплінарної реабілітаційної команди або документи щодо проходження реабілітації в амбулаторних умовах — для тих, хто проходить реабілітацію

Які документи необхідні

довідка про відсутність судимості та інших обмежень, пов’язаних зі злочинами проти України

інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

акт обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок бойових дій, спричинених агресією рф

договір найму (оренди) житла.

Скільки розглядають заяву

Впродовж 10 робочих днів.

На скільки призначається компенсація

Компенсацію призначають один раз — з дати звернення на строк дії договору найму (оренди) житла, але не більш як на 6 місяців.