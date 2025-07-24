Як ветеранам війни отримати компенсацію за оренду житла

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Влас. інф.
-
11:22
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Ветерани війни, які винаймають житло, можуть отримати компенсацію за його оренду. Що для цього потрібно — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Хто може отримати компенсацію

Захисники та Захисниці України, чиє житло:

  • втрачене/пошкоджене внаслідок бойових дій
  • знаходиться на ТОТ або в районах, де тривають бойові дії

або які проходять реабілітацію далеко від свого задекларованого місця проживання (понад 15 км).

Який розмір компенсації

Залежить від місця розташування житла:

  • Київ, Дніпро, Львів, Одеса — 2 прожиткових мінімуми — зараз це 6 056 грн
  • обласні центри — 1,5 прожиткового мінімуму — 4 542 грн
  • інші населені пункти — 1 прожитковий мінімум — 3 028 грн.

Якщо житло орендували менше ніж на місяць, компенсація — пропорційно кількості днів проживання.

Куди подавати заяву

  • до відділу місцевого органу, відповідального за ветеранську політику за адресою найманого житлового приміщення
  • до ЦНАПу.

Документи можна подати у паперовій чи в електронній формі.

Які документи необхідні

  • документ, що посвідчує особу
  • картка платника податків
  • військово-обліковий документ
  • посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни
  • результати обговорень мультидисциплінарної реабілітаційної команди або документи щодо проходження реабілітації в амбулаторних умовах — для тих, хто проходить реабілітацію

Які документи необхідні

  • довідка про відсутність судимості та інших обмежень, пов’язаних зі злочинами проти України
  • інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
  • акт обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок бойових дій, спричинених агресією рф
  • договір найму (оренди) житла.

Скільки розглядають заяву

Впродовж 10 робочих днів.

На скільки призначається компенсація

Компенсацію призначають один раз — з дати звернення на строк дії договору найму (оренди) житла, але не більш як на 6 місяців.

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