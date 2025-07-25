Як кропивничанам подати заяву до Міжнародного реєстру збитків за втрати через війну — пояснюють юристи

Кропивничани, які постраждали від війни, можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків, аби зафіксувати втрату житла, майна чи вимушене переміщення. Це перший крок до міжнародної компенсації (репарацій) за шкоду, завдану агресією Росії проти України. Про те, хто має право подати заяву та як це зробити, розповідають юристи Юридичного Гончаренко центру.

Міжнародний реєстр збитків (RD4U) — це ініціатива України, ЄС та ще 42 країн, яка створена у Гаазі. Його завдання — збір, обробка та збереження інформації про втрати, завдані війною з 24 лютого 2022 року.

Подати заяву може будь-яка фізична або юридична особа, а також держава Україна.

Які категорії збитків приймають?

втрачений або зруйнований будинок чи інше нерухоме майно;

втрата контролю над майном на окупованій території;

вимушене переміщення (статус ВПО).

Зараз приймають лише ці категорії, але в майбутньому перелік планують розширити.

Чи обов’язково подавати заяву, якщо вже була допомога за «єВідновлення»?

Так. Подання заяви до Міжнародного реєстру не заборонене навіть у разі отримання компенсації за програмою «єВідновлення». Це окремий механізм, який стосується міжнародного рівня відшкодування збитків — і є основою майбутніх рішень про репарації.

«Заяви до реєстру — це правовий шлях до компенсації, навіть якщо вона буде не завтра. Чим більше таких звернень, тим чіткіше міжнародна спільнота бачить масштаб шкоди та руйнувань», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Як подати заяву?

Подати заяву можна онлайн на сайті: https://rd4u.coe.int/uk/submit-a-claim. Для цього знадобиться:

опис вашої ситуації;

документи, що підтверджують втрати (свідоцтва, фото, довідки, заяви до поліції чи військової адміністрації тощо).

У деяких містах, наприклад у Дніпрі, вже діють пункти допомоги в ЦНАПах, де фахівці допомагають оформити заяву до реєстру. Наразі ця допомога надається лише фізичним особам.

Що буде після подання?

Після того, як заяву перевірять, її внесуть до Реєстру. Усі зібрані заяви стануть основою для роботи майбутньої компенсаційної комісії, яка вирішуватиме — хто, скільки і коли отримає репарації.

Якщо вам складно зібрати документи чи правильно заповнити заяву — звертайтесь до фахівців. За потреби отримати юридичну консультацію внутрішньо переміщені особи можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу ВПО надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 та +38 050 107 88 83 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати у формі за цим посиланням, а також у Viber, WhatsApp та Telegram.