Помилка в документах: як виправити і чому це важливо

Навіть незначна помилка в документах, які підтверджують право власності на майно (правовстановлюючих), наприклад одруківка в імені, може стати серйозною перешкодою.

Через неї людина не зможе оформити спадщину, субсидії чи продати майно.

Як виправити помилку в правовстановлюючих документах і чому це важливо — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Що таке правовстановлюючий документ

Документ, який підтверджує право власності на певне майно. Це може бути: державний акт на право власності на земельну ділянку, договір купівлі-продажу тощо.

На підставі такого документа можна:

користуватися майном

розпоряджатися ним (наприклад, продати)

оформити субсидії тощо.

Що таке помилка у правовстановлюючих документах

Коли у документі неправильно вказані ПІБ, дата або місце народження, які не збігаються з паспортом або свідоцтвом про народження власника.

Помилкою є навіть відмінність в одній літері. Наприклад, Анна замість Ганна або Гурєв замість Гур’єв.

Як виправити помилку

Зверніться до органу, який видав документ.

Але помилку виправляль лише, якщо вона виникла з вини органу, а в первинних документах її не було.

Коли потрібно звертатися до суду

Якщо орган, який видав документ:

не може/не хоче виправити документ

ліквідований.

В цьому випадку подавайте заяву до суду про встановлення факту належності документа.

Що треба вказати в заяві до суду

факт, який ви просите встановити і для чого (наприклад, оформлення спадщини)

чому не можна отримати/відновити документ в позасудовий спосіб

які є докази, що підтверджують факт належності документа людині.

До заяви потрібно додати докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідку про неможливість відновлення втрачених документів.

Що потрібно знати про розгляд справи у суді

Суд не встановлює право власності, а лише підтверджує, що документ належить конкретній людині.

Вартість

Необхідно сплатити судовий збір. У 2025 році — це 605 грн 60 коп.