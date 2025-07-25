Помилка в документах: як виправити і чому це важливо

Навіть незначна помилка в документах, які підтверджують право власності на майно (правовстановлюючих), наприклад одруківка в імені, може стати серйозною перешкодою.
Через неї людина не зможе оформити спадщину, субсидії чи продати майно.
Як виправити помилку в правовстановлюючих документах і чому це важливо — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).
Що таке правовстановлюючий документ
Документ, який підтверджує право власності на певне майно. Це може бути: державний акт на право власності на земельну ділянку, договір купівлі-продажу тощо.
На підставі такого документа можна:
- користуватися майном
- розпоряджатися ним (наприклад, продати)
- оформити субсидії тощо.
Що таке помилка у правовстановлюючих документах
Коли у документі неправильно вказані ПІБ, дата або місце народження, які не збігаються з паспортом або свідоцтвом про народження власника.
Помилкою є навіть відмінність в одній літері. Наприклад, Анна замість Ганна або Гурєв замість Гур’єв.
Як виправити помилку
Зверніться до органу, який видав документ.
Але помилку виправляль лише, якщо вона виникла з вини органу, а в первинних документах її не було.
Коли потрібно звертатися до суду
Якщо орган, який видав документ:
- не може/не хоче виправити документ
- ліквідований.
В цьому випадку подавайте заяву до суду про встановлення факту належності документа.
Що треба вказати в заяві до суду
- факт, який ви просите встановити і для чого (наприклад, оформлення спадщини)
- чому не можна отримати/відновити документ в позасудовий спосіб
- які є докази, що підтверджують факт належності документа людині.
До заяви потрібно додати докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідку про неможливість відновлення втрачених документів.
Що потрібно знати про розгляд справи у суді
Суд не встановлює право власності, а лише підтверджує, що документ належить конкретній людині.
Вартість
Необхідно сплатити судовий збір. У 2025 році — це 605 грн 60 коп.
Помилка в документах: як виправити і чому це важливо