Поділитися славою рідного міста

В галереї «Єлисаветград» відкрилася виставка творів криворізьких художників. Полотна з приватної колекції, їх особисто презентував власник Віталій Лис. Виявилося, колекціонера на кілька годин спеціально на презентацію відпустило командування – Віталій нині військовослужбовець.

Виставка називається «Художня слава Кривого Рогу». На ній представлені роботи митців 60–80-х років, знаних не тільки в рідному місті колекціонера і в Україні, а й за кордоном. Різні стилі, техніка, але вони об’єднані, вибачте за штамп, любов’ю до свого міста. Здавалося, як з живописом суміщається шахта або кар’єр? Але так, досить гармонійно й навіть романтично.

День відкриття виставки був спекотним, але зал галереї, як завжди, був заповнений. Відвідувачі слухали Віталія, ділилися своїми спогадами про Кривий Ріг. Сюрпризом для присутніх став відеоролик під гімн найдовшого міста України. Дехто не втримав сліз.

Порадувало, що серед відвідувачів були місцеві художники. Ми завжди помічаємо відсутність музикантів на концертах приїжджих виконавців або танцівників, коли виступають хореографічні колективи з інших міст. Тут були, а це свідчить про непересічність виставки.

Часу у Віталія було обмаль, знайшлось лише пів години для ексклюзивного інтерв’ю з колекціонером-військовослужбовцем. Почали з питання про його службу, а він сказав: «Краще про художників і живопис». Читайте про це в наступному номері «УЦ». А поки що завітайте до галереї.