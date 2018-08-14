Рынок против супермаркета: кто кого?

В городе Кропивницком рынков немало – больше двух десятков. Кое-где их даже с избытком. Возле всем известного «Колхозного» рынка расположился еще и рынок «Европейский», а всего в паре сотен метров находится рынок «Привокзальный» возле старого автовокзала. На улице Беляева, неподалеку друг от друга, есть два рынка, оба называются «Беляевский», но это отдельные предприятия. А есть районы, где почему-то рынков мало.

Исторически сложилось, что люди продукты покупают именно на рынках. И даже сегодня, когда и самых старосветских взглядов пенсионерки освоили супермаркеты, оценив низкие цены, возможность контроля веса и т. д., есть немало продуктов, которые рука не поднимется купить в супермаркете. Ну как можно покупать, к примеру, в супермаркете сало?! Не везде оно и есть, а там, где есть, упаковано в вакуумную пленку – его даже не понюхать, не то что попробовать, как это делается на рынках.

А разве можно сравнить турецкие помидоры в маркетах, красивые, как пластмассовые муляжи, с помидорами с огорода, не такими красивыми по форме, но зато по содержанию - по вкусу и аромату… Есть много людей, которые принципиально покупают на базаре молоко и молокопродукты, яйца и другое только домашнее. Поэтому нашим рынкам в многолетней перспективе ничего не угрожает. Кроме их хозяев.

Району Новониколаевка как-то не очень повезло с рынками. По сути, на многие километры в радиусе здесь работает всего один рынок – «Новониколаевские торговые ряды» или просто «Новониколаевский рынок». Недавно появился еще один рынок – «Братиславский», но расстояние между этим двумя рынками – километра три, не меньше.

«Новониколаевский» рынок много лет является центром жизни не только Авиагородка, в котором он располагается, но и гораздо большей округи. Уезжая из центра города, обитатели Лелековки и так называемого Царского села заезжают сюда закупиться натуральным.

Считается, что лучшие молочные продукты в городе можно купить именно здесь. Ранним утром сюда завозится много-много молока, сметаны, сыра (даже твердые сыры делают в ближайших селах!). А еще здесь часто можно купить уважаемую многими баранину, которую на большинстве других рынков просто не найти. Плюс на рынке в продаже есть вся бытовая мелочевка – от клея и ниток до веников и тапочек. Для местных жителей – просто красота. Поэтому свой рынок они любят и уважают.

Рынок небольшой, всего на 190 торговых мест, площадь – 1800 квадратных метров. И рынок этот частный. Он принадлежит фирме «Евразия Центр», учредителями которой являются Сергей Чередник и Александр Юрченко. Причем рынок и земля под ним не получены от городского совета за «красивые глаза», как очень часто бывало в новейшей истории города. Он был честно куплен у предыдущих владельцев.

И вот сейчас, похоже, нынешние собственники решили рынок продать, на что имеют полное законное право. И на месте рынка, по информации всеведающих перекупщиц, появится супермаркет одной большой известной торговой сети.

Да, в нем цены будут, вероятно, ниже, чем у отдельных торговцев. Да, будет красивое новое здание. Но не только торговцы (чей интерес прямой), но и жители всей округи почти единодушно не хотят таких перемен. Вот хочется им домашнего молока от старой знакомой, которая не только продаст, но и про детей расспросит. И свежей баранины хочется от другой многолетней знакомой. В большом универсальном магазине всего этого не будет. Хотя… Опыт показывает, что возле больших магазинов очень скоро появляются «земляки». То есть люди, торгующие с земли мясом, курами всем микробам на радость. Грязь и мусор появятся. Будут обмочены все соседние подворотни и подъезды – в некоторых супермаркетах туалетов для посетителей нет…

Журналистам «УЦ» торговки на рынке рассказали, что их, как положено по закону, никто не преду­преждал о предстоящем выселении, так что дело это, возможно, не скорое. А еще, с просьбой не называть имен, люди говорили, что павильоны строили за свои деньги, а потом как-то так оказалось, что они являются собственностью рынка, а не людей, которые еще и немалую аренду платят. Ну если это правда, то история для города не новая, помнится, на других рынках тоже на подобное жаловались.

От округа, на котором располагается рынок, депутатом городского совета избран Олег Краснокутский. Вот что он говорит:

– Протест против планов продажи рынка и строительства супермаркета подписали 474 человека. Это больше половины жителей округа.

2 августа я направил депутатский запрос на имя городского головы Андрея Райковича. В нем я требую создать рабочую группу по изу­чению ситуации с единственным рынком в микрорайоне, а собственникам – приостановить действия по отчуждению имущества. И еще предлагаю городу выкупить рынок у собственников, чтобы он был коммунальным, муниципальным. Иначе ликвидация рынка будет иметь негативные социальные последствия.

Я уж не говорю о санитарно-эпидемиологических. Улица Добровольского превратится в то, что сегодня мы видим возле супермаркетов в некоторых других микрорайонах.

Я встречался с заместителем городского головы Александром Мосиным по этому вопросу. Он мне рассказал, что уже общался с собственниками, и городская власть ищет вариант решения этой проблемы. Власть тоже понимает, что оставить огромный микрорайон без единого рынка – это неправильно.

Будем надеяться, что ситуация разрешится в пользу жителей».

Редакция «УЦ», в которой есть жители этого микрорайона, также надеется на благополучный исход дела. У нас же все для людей, не так ли?