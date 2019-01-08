Мост готов, на очереди арка

Как и было обещано, движение на путепроводе по переулку Объездному было открыто в лучших советских традициях – к празднику. Правда, для этого строителям не пришлось встречать Новый год ударным трудом и работать аврально – все работы выполнялись согласно утвержденному графику, что и позволило открыть полноценное движение по мосту возле Знаменской развязки за два дня до Нового года.

Такой вот получился подарок для жителей Кропивницкого, в особенности – Новониколаевки и Лелековки. Кроме автомобильного движения, было возобновлено и троллейбусное сообщение. Напомним, что ремонт путепровода должен был состояться еще лет десять тому назад, но «руки дошли» только сейчас, поскольку без капитального ремонта этого объекта нельзя было начинать полномасштабные работы и по реконструкции арки – автомобильного проезда под железнодорожным путепроводом в районе заводов «Эльворти» и «Гидросила».

Перед началом работ стоял вопрос о полной замене некоторых конструкций моста, но комиссия решила, что достаточно будет провести усиление поврежденных участков путем зачистки металлических частей и повторного бетонирования.

Заместитель директора мостостроительного отряда № 112 Александр Костюкевич по телефону сообщил нам, что основные работы на объекте завершены: «Движение возобновлено, основные работы мы провели, усилили несущие конструкции, заменили опорные части, поставили новые деформационные стыки на въездах моста, смонтировали новые ограждение и перила, практически заново сделали тротуары с обеих сторон и проезжую часть, хотя и делали ее частями. Сделали все, что было запланировано. Бригады на объекте работали в две смены практически круглосуточно, чтобы максимально минимизировать уровень неудобств для жителей города, поэтому обошлись без длительных остановок движения. Правда, ремонт еще нельзя считать законченным. Необходимо завершить работы под мостом с водоотливами, укрепить конусы насыпи. По причине низких температур на проезжей части не положен и верхний слой асфальта. Это будет сделано весной, но уже сейчас можно констатировать, что мы с задачей справились».

Основная задача – восстановление дее­способности моста – достигнута. Правда, остается одно «но». Надо полагать, что благодаря ремонту путепровода вернули и расчетную нагрузку. Теперь самое время принимать жесткие меры по прекращению движения по мосту большегрузных автомобилей, которые в народе называют фурами, поскольку их вес намного превосходит не только расчетные нагрузки, но и разумные пределы.

Фото Павла Волошина, «УЦ».