Громадські активісти Кіровоградщини підписали меморандум про приєднання до «Команди Порошенка»

Громадські активісти Кропивницького й Олександрії публічно оголосили про підтримку Петра Порошенка на президентських виборах. Вони підписали меморандум про приєднання до всеукраїнської громадської ініціативи «Команда Порошенка». Документ лідерові передадуть народні депутати Костянтин Яриніч і Анатолій Кузьменко.

Серед підписантів у Кропивницькому – кандидат історичних наук Юрій Митрофаненко, кандидат філологічних наук і письменниця Ольга Кирилюк, голова обласної організації всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Шевченка Олександр Ратушняк, голова громадської ради при облдержадміністрації Олександр Гавриленко.

В Олександрії до «Команди Порошенка» долучилися очільники громадських організацій «Союз солдатських матерів та дружин військовослужбовців» Світлана Пальчук, «Сильна Олександрійщина» і «Всеукраїнське об’єднання пауерліфтерів» Олексій Чиж та інші.

Усього – близько сотні активістів.

Ініціативу «Команда Порошенка» називають першим в історії України публічним формуванням агітаційного руху на підтримку кандидата за прикладом країн Євросоюзу та Америки.

– Хочемо офіційно заявити про своє приєднання до всеукраїнської громадської ініціативи «Команда Порошенка». Можливо, вперше за історію України ми бачимо справжнього проукраїнського Президента. Ми говоримо про Президента, якого не соромно слухати під час публічних виступів, Президента, який реально на зовнішній політичній арені відстоює державні інтереси. Отримання томосу – це надзвичайно важлива ідеологічна перемога України. Ми маємо Президента, який дбає про розвиток всіх сфер українського життя і робить Україну українською, – заявив кандидат історичних наук і громадський діяч Юрій Митрофаненко.

Громадські діячі наголошують, саме за каденції Порошенка вдалося відновити боєздану армію у короткі терміни, яку руйнували у попередні роки.

– Коли Президент очолив нашу країну, війська у нас як такого не було. Завдяки йому і його команді, ми зараз маємо сильну армію. І наша громадська організація повністю підтримує чинного Главу держави, – пояснює голова олександрійської громадської організації «Союз солдатських матерів та дружин військовослужбовців» Світлана Пальчук.

Активісти зауважують, ще одна вагома причина, чому долучилися до «Команди Порошенка», – розвиток української культури.

– Раніше ми говорили про ту катастрофу, яка відбувається у нашій гуманітарній сфері, коли виховання учнів і студентів орієнтувалося на російський простір, ми тоді були в розпачі, – констатує кандидат філологічних наук і письменниця Ольга Кирилюк. – Зараз помітна разюча відмінність. Нині ми можемо піти на українське кіно, ми чуємо українську мову на радіо і по телебаченню, спостерігаємо великий розвиток української музики. Стався культурних вибух. І це вперше саме з 2014 року почалася така державна підтримка. Ми вперше маємо на рівні державної політики закріплену орієнтацію саме на формування сильної незалежної України, на формування країни на принципах Європейської демократії, на формування власного культурного мистецького простору. І ми це бачимо на рівні державної політики. За це ми підтримуємо нашого Президента і приєднуємося до його команди.

Передадуть меморандум Петру Порошенку народні депутати від Кропивницького й Олександрії Костянтин Яриніч і Анатолій Кузьменко.

– Мені приємно що громадськість готова брати таку активну участь. Переконаний, це доволі потужний крок. Вибори Президента – дуже відповідальний шлях, який розпочався. І якщо громадськість самостійно рухає ці речі вперед, якщо вона хоче і буде з Президентом, це дуже приємно. Моральний і духовний рух важливий для нас, – сказав Костянтин Яриніч.

– Громадська організація – це та частина українського народу, яка знаходиться поза політикою, але хоче брати участь у житті нашої держави. Це дуже позитивно, що ми йдемо знизу від народу, піднімаємося вверх і рекомендуємо політикам, що потрібно зробити, – підсумував Анатолій Кузьменко.