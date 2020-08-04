Электричество кончилось…

Есть целый ряд поговорок о неиспользованных возможностях – «Сапожник без сапог», «В Одессе без пляжа» и другие, к которым жизнь добавила еще одну: электростанция без электричества. Это касается КП «Теплоэнергетик», бывшей Кировоградской ТЭЦ, которую за долги отключили от электроснабжения.

Это не первый случай остановки энергогенерирующих предприятий области, и опыт показывает, что такие форс-мажоры в скором времени приводят к еще более печальным последствиям. Так было с холдинговой компанией «Александрияуголь», где в начале 90-х годов прошлого века из-за отсутствия топлива (!!!) была остановлена ТЭЦ-3, за которой последовало полное уничтожение всего Димитровского промышленного комплекса. Потом пришла очередь ТЭЦ-1-2 и АЦЭС – тоже предприятий, построенных для генерирования электроэнергии. Для этой же цели была построена и в 1930 году введена в эксплуатацию Кировоградская РЭС, работавшая до 1968 года исключительно на производство электроэнергии. Потом было решено использовать и тепловую энергию, которая фактически утилизировалась, т.е. выбрасывалась в атмосферу через градирни – охладители. Получаемую в процессе производства электроэнергии горячую воду было решено использовать в качестве теплоносителя для организации центрального теплоснабжения города. Для этого было проложено больше 300 километров труб, построены котельные-бойлерные, и около 100 тысяч квартир и помещений Кировограда стали зимой получать тепло, а летом – горячую воду.

В условиях дешевых энергоносителей – сначала угля, а потом газа и мазута – дело оказалось не только удобным, но и прибыльным, но с тех пор ТЭЦ так и продолжает работать по технологическим и экономическим схемам полувековой давности, хотя все стало совершенно другим. В первую очередь, надо говорить о ценах на энергоносители, которые подорожали в сотни и даже тысячи раз, и то, что стоило копейки, стало стоить десятки тысяч гривен. Потом к делу уничтожения системы центрального отопления города подключились предприниматели, работающие на рынке автономных или индивидуальных систем отопления. За счет агрессивной рекламной кампании и бездумного предоставления права на отключение от системы центрального отопления количество абонентов ТЭЦ стало стремительно сокращаться, и на сегодняшний день насчитывается едва ли не четверть от первоначального числа – чуть больше 21 тысячи.

Делу «помогла» и передача в начале 2000 годов в аренду целостного имущественного комплекса теплогенерирующих предприятий, ведь обещанной инвесторами модернизации так и не произошло, наоборот, было доведено до ручки и то оборудование, что имелось на момент передачи.

Кроме того, накопились просто нереальные долги перед поставщиками газа, в свою очередь и народ, в ожидании чуда, начал откровенно «косить» от оплаты услуг теплоснабжения. К моменту возвращения теплогенерирующего комплекса в коммунальную собственность задолженность арендаторов за газ составила порядка 255 миллионов гривен. Благодаря «умному» законодателю КП «Теплоэнергетик» получило в наследство 67 миллионов гривен абонентских долгов от ЦНТИ УНГА, кроме того, на предприятии висит 17 миллионов гривен долгов населения, образовавшихся еще перед отопительным сезоном 2018-19 годов. Если это не впечатляет, можно добавить и 26 с половиной миллионов гривен не оплаченных населением счетов за полученное тепло уже в отопительном сезоне 2019-20 годов. Свою лепту в образование долга внесла и эпидемия COVID, потому что кто-то кому-то сказал, что теперь платить не обязательно, государство спишет долги.

Мы связались с директором КП «Теплоэнергетик» Александром Чельником и, хотя он находится на больничном, все же попросили разъяснить некоторые моменты, в частности, почему предприятие, имеющее энергогенерирующие мощности, отключили от энерго­снабжения, ведь ТЭЦ и сама в состоянии производить электричество? Оказывается, все дело в том, что с изменением схемы утилизации горячей воды, которая получается в процессе выработки электроэнергии, предприятие утратило возможность вырабатывать электроэнергию вне отопительного сезона. Помните, до 1968 года горячая вода просто охлаждалась в градирнях, а потом начала поступать в квартиры жителей города в качестве теплоносителя? Понятное дело, что летом получать таким образом электричество было бы несколько жарковато для жителей, поэтому летом котлы не греют воду, а турбины при ее помощи не крутятся. Вот электричество и кончилось…

Александр Чельник сказал, что к отключению от сети электроснабжения привела двухмесячная задолженность перед Облэнерго и снабжающей компанией в сумме около 5,5 миллионов гривен: «Буквально все обесточено, работают только котельные, снабжающие областную детскую и областную больницы». Сейчас на ТЭЦ темно, но работы по подготовке к отопительному сезону не прекращаются. Дизель-генератор периодически подает электричество к центральному офису, но стоимость киловатта при этом составляет 12 гривен! Неужели Облэнерго не может войти в положение и отложить получение долга теми же киловаттами, но в отопительный сезон? Может, но поскольку это частное предприятие, то инвестор, он же собственник, больше думает о собственной прибыли, а не об общественной выгоде.

Для производства текущих ремонтов на магистральных сетях тепловики приобрели несколько мобильных генераторов, при помощи которых бригады ремонтируют обнаруженные во время гидравлических испытаний порывы, а их было около сотни – трубам-то почти половина столетия.

Огромных денег стоит и претензионная работа с должниками, потому что и здесь законодатель потрудился на славу – предусмотрел при подаче искового заявления против должника взыскивать с истца 2 тысячи гривен судебного сбора, поэтому за 120 исков надо выложить около 250 тысяч гривен, а исков намного больше.

Безусловно, важнейшей задачей предприятия является подготовка к новому отопительному сезону, но говорить в таких условиях о полноценной работе как-то не получается.