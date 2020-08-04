Жительница Кропивницкого, хореограф и путешественница Юлия Плиндик за сорок семь дней преодолела больше тысячи километров на велосипеде по городам Украины. Деталями путешествия и своими впечатлениями Юлия поделилась с журналисткой «УЦ».

– Юлия, это ваш первый опыт велопутешествия на столь длинную дистанцию?

– Да. В принципе, я только в этом году серьезно пересела на велосипед. До этого я каталась только на небольшие дистанции: 10-15 километров максимум. А благодаря карантину купила новый велосипед, начала ездить всё больше и больше, а потом подумала: почему бы не путешествовать?

– Как решились на такую поездку?

– Я уже давно смотрю каналы некоторых наших украинских велоблогеров – Руслана Верина, Саши Лепоты и других, но до этого никогда не думала, что тоже так смогу. Сперва мы с другом планировали поехать в путешествие по Европе на машине, но, поскольку границы на тот момент были ещё закрыты, мы решили поездить на велосипедах по Украине. Присоединились к нашему городскому велоклубу «Велокроп», благодаря которому я почувствовала, что могу кататься на дальние дистанции, и очень вдохновилась. Клуб дал определенную мотивацию и поддержку, а потом всё закрутилось, завертелось, и всё – взяли и поехали!

– Готовились к поездке?

– Конечно. Сложнее всего было выбрать велосипед, потому что сейчас их большое разнообразие. Во время карантина этот вид транспорта вообще стал очень популярным. Когда определилась с велосипедом, долго решала, куда какие сумки складывать. Из снаряжения у меня были палатка и спальник. Я с детства привыкла отдыхать «дикарями», поэтому с этими вещами сложностей не возникло. От зарождения идеи и до выезда прошел месяц-полтора максимум. Вначале мы поехали с другом вместе, а потом разделились.

– С какими трудностями столкнулись в пути? Не было страшно?

– Нет, совсем не страшно, ведь я была не одна, и ехали мы по дорогам только днем, ночлег находили заранее и спали в палатках. В принципе, здесь для меня не было ничего нового, кроме того, что изо дня в день ты ставишь палатку, а наутро её собираешь и едешь дальше. Казалось бы, бесконечный процесс, но при этом каждый раз ты видишь новые и очень красивые места, а это – непередаваемые эмоции! Самым сложным испытанием, пожалуй, была жара. Мы выезжали в начале июня, тогда было ещё прохладно, периодически шли дожди. Для меня такая погода была в самый раз, а вот друг дожди не любит, ему больше жара была по душе. Поэтому лично мне, когда температура была +32 градуса в тени, ехать было сложно. Возле моря я ездила меньше, потому что там много прибрежных городков, расстояния между которыми небольшие.

Не могу сказать, что это было какое-то мега-сложное путешествие. Мы ехали, не напрягаясь, у нас не было цели преодолеть в день, к примеру, 100 километров или быть в какой-то конкретной точке в определенное время. Мы просто кайфовали. У нас не было четкого плана и маршрута. Мы приезжали в какое-то место, а потом решали, куда двинемся дальше, естественно, выбирая такое расстояние, которое сможем спокойно преодолеть за день. Если сильно уставали, могли проехать 20 километров, найти классное место и остановиться там отдыхать.

С едой мы сильно не заморачивались. У нас была горелка, мы всегда могли себе что-то приготовить, но я такая, что могу есть почти всё что угодно. Брали с собой туристические сухие пайки, иногда «Мивиной» могли перекусить. Фрукты, овощи, орешки, салатики – ничего особенного. Возле моря могла купить какие-то вкусняшки. Иногда в кафешке могли пообедать.

– В каких городах побывали?

– Свой путь мы начали с Кропивницкого и двинулись дальше в Александрию, Кременчуг, Полтаву, Харьков, Днепр, Запорожье. В Запорожье меня подобрали родители на машине, я положила велосипед на багажник, и мы поехали в Степок (район в Кирилловке), потом мы переехали на Арабатскую стрелку в Счастливцево, оттуда – в Лазурное, потом – в Херсон, там они меня «выбросили» и поехали домой, а я из Херсона отправилась в Николаевскую область, спустилась в Очаков, с Черноморской косы переплыла в Рыбаковку, проехала её мимо, немного побыла в Луговом, потом заехала в Коблево, Южный, Вапнярку, Одессу, Санджейку и Затоку. Затока была моей крайней точкой, и оттуда я уже приехала домой. Практически в каждом городе я встречала своих знакомых из Кропивницкого и не только.

Все спрашивают меня, сколько я проехала. Если в общем, то около 1,5 тысяч километров, но это учитывая и электрички, и машину. Если это отнять, то получится порядка 1100-1200 км. Очень сложно посчитать, потому что я не всё записывала. Но для меня это не главное. Самое важное – это эмоции, новые места, люди и знакомства, а километраж – это второстепенное.

– Что запомнилось больше всего?

– Ой, запомнилось много. Все впечатления очень яркие, и поэтому сложно выделить что-то одно. В некоторых городах особенно понравились люди, в других – новые места. Оказывается, у нас в Украине много красивых мест, о некоторых я даже не знала, – например, Олешковские пески, необыкновенно красивые Херсонские горы, Розовые озера, на поверхности которых можно лежать, и вода тебя прямо держит… Весьма понравился небольшой и молодой городок Южный. Начиная со въезда в город там есть велодорожка, что не могло не радовать, да и сам городок уютный и приятный. Там тоже есть пляж, море, утесы, правда, развлечений для молодежи мало.

В пути увидела много таких же путешественников, как и я.

Преимущество путешествий на велосипеде состоит в том, что это, во-первых, большой плюс для здоровья, во-вторых, возможность добраться туда, куда ты не заедешь на машине, и, в-третьих, один из самых экономных вариантов.

– Планируете ли еще подобного рода путешествия?

– Да, но у меня спонтанно всё происходит в этой жизни. Первого числа я уезжаю на море и в горы, но без велосипеда, а по возвращении планирую обязательно съездить в Киев, потому что там много моих друзей, и, возможно, ещё в сторону Западной Украины. Я хочу побывать в Карпатах, потому что люблю больше горы, чем море, но, к сожалению, мой велосипед не очень предназначен для гор, поэтому на нем можно доехать до Львова или до Карпат, а дальше либо идти пешком, либо брать другой велосипед. Пока ещё тепло и позволяет погода, хочу воспользоваться возможностью и максимально попутешествовать.

– Чувствуется, что вы по натуре путешественница…

– Мечта всей моей жизни была путешествовать! Я не люблю сидеть на месте, легкая на подъём, и если куда-то едем, то я всегда «за»! Наверное, именно по этой причине я так легко пересела на велосипед и поехала. Я всем советую делать то, что вы хотите. Если вы никогда не катались на велосипеде, то попробуйте. Это очень классно. Это чувство свободы, новые возможности и хоть какое-то разнообразие в нашей серой будничной жизни!