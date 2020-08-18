«Громаду волнуют не причины…»

«…а скорость реагирования в решении проблемных вопросов», – констатировал на аппаратном совещании городской голова Кропивницкого Андрей Райкович. Эти слова были адресованы руководителям коммунальных служб и исполнительным органам горсовета. Проблемные вопросы есть, с разной скоростью реагирования, но они решаются.

Вторая половина августа – самое время, чтобы основательно подготовиться к наступлению зимы. А к отопительному сезону нужно готовиться качественно и технически грамотно. Андрей Павлович обратил внимание своих подчиненных на жилые дома, в которых преимущественное большинство квартир переведены на индивидуальное отопление. С оставшимися на централизованном теплоснабжении следует провести разъяснительную работу и убедить в преимуществе «автономки». «Или весь дом отапливается централизованно, или отключаемся домами и микрорайонами – другого варианта нет. Это не наши городские правила, а общегосударственные», – заявил мэр.

Градоначальник раскритиковал работу тепловиков из-за очередного разрытия улицы Черновола. Сказал, что это свидетельство качества работы. Заметил, что на этой улице под асфальтом находится много различных коммуникаций, и время от времени будут разрывать, но необходимо проводить качественные ремонтные работы, чтобы минимизировать повторные разрытия.

В течение месяца ведутся разговоры о необходимости возобновить дорожную разметку, особенно в районе учебных учреждений, но работа пока не сделана. Это тем более непонятно, ведь город купил дорогостоящую разметочную машину, создал коммунальное предприятие. «Не можете использовать технику – берите ведра и щетки и рисуйте», – сделал последнее предупреждение Андрей Райкович и пообещал лично проверить разметку возле всех школ.

Городской голова обратил внимание полицейских на то, что в городе активизировались реализаторы наркотических средств. Заявил, что это ненормально, и попросил полицию «дать отпор». Также распорядился подготовить проект капитального ремонта улицы Металлургов в поселке Новом, чтобы участвовать с ним во всех конкурсах.

И, конечно же, Андрей Павлович акцентировал внимание коллег на масштабных работах по улице Полтавской. Рекомендовал выбрать для посадки такие деревья, чтобы впоследствии их кроны не пришлось обрезать. Около остановок общественного транспорта должны быть установлены знаки. Плотность грунта под бывшими тротуарами должна постоянно контролироваться. Обновленная улица будет достойно освещена, особенно пешеходные переходы. Кроме того, придется облагородить фасад многоэтажного дома со стороны переулка Объездного.

«Горожане с пониманием относятся к временным неудобствам, – сказал Андрей Павлович. – Потерпите еще немного, и город получит современную широкополосную магистраль. Это делается не на год-два, а на десятилетия».