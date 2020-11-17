Детский ковид-19

О коронавирусе мы уже знаем многое, но далеко не все. Какие особенности течения этого заболевания у детей и сколько их болеет в нашей области, выясняла журналистка «УЦ».

Говорят, что дети болеют коронавирусом гораздо реже и легче, чем взрослые. Но так ли это на самом деле? Ученые из Южной Кореи провели исследование, его результаты были опубликованы в журнале JAMA Pediatrics. Из 91 инфицированного ребенка 20 (22%) не имели симптомов заболевания во время течения болезни. Еще 18 детей (20%) сначала переносили заболевания без признаков, но позже они проявлялись.

Согласно данным исследования, первый важный вывод заключается в том, что не у всех инфицированных детей симптомы и признаки распознаются свое­временно. Более половины из них, а именно 71 ребенок (78%) имели ярко выраженные симптомы заболевания: лихорадку, кашель, диарею, боль в животе, потерю обоняния или вкуса. Продолжительность симптомов отличалась. У некоторых они могли длиться 1, а у кого-то и целых 36 дней! Также данные показали, что врачи поставили диагноз только 8,5% пациентов в начале проявления у детей симптомов. В 66,2% случаев симптомы были, но распознать их не удавалось до установления диагноза, а в 25,4% признаки развились уже только после обнаружения вируса.

Таким образом, с ковидом у детей не всё так просто, и распознать его не всегда можно сразу. По нашей последней информации (на пятницу, 13.11), сейчас в Кировоградской области только двое детей, заболевших коронавирусом. Оба они находятся в Центральной городской больнице в Кропивницком. Именно сюда отправляют всех детей из области, у которых обнаруживают коронавирус или подозрения на него. Одному из детей 6 лет, а другому – 4. Главврач больницы Александр Артюх говорит, что протекает ковид-19 у детей почти точно так же, как и у взрослых.

«Дети, как и взрослые, являются переносчиками этой инфекции. Поэтому, насколько это возможно, им также нужно обеспечить масочный режим, регулярное мытье, обеззараживание и дезинфекцию рук. Что у детей, что у взрослых, эта болезнь протекает стремительно, непонятно и непредсказуемо. Состояние детей, которые сейчас пребывают у нас на стационаре, – средней степени тяжести. Есть ещё один ребенок с подозрением на ковид. По всем клиническим симптомам у него это заболевание, но ПЦР-тестирование показывает отрицательный результат. Согласно 722-му приказу, по которому мы работаем, мы можем ставить диагноз “ковид” только в том случае если тест показывает положительный результат», – объясняет Александр Иванович.

Состоянием на утро понедельника, 16 ноября, за время пандемии в Кировоградской области выздоровело от коронавируса 43 ребенка.

Симптомы коронавируса у детей могут быть самые разные: температура (как невысокая – 37,3-37,5 градуса, так и превышающая 38 градусов), сухой кашель, быстрая утомляемость, слабость, сонливость, слёзотечение, заложенность носа, тошнота, боли в животе (особенно у младенцев первым больше всего страдает желудочно-кишечный тракт). Есть также необычные симптомы, которые, на первый взгляд, никак не “смахивают” на ковид: высыпания на стопах, пальцах ног и рук, которые напоминают повреждения кожи при обморожении.

Поэтому призываем родителей быть максимально внимательными к состоянию своих детей и не игнорировать даже самые «безобидные» симптомы заболевания. Лучше ишний раз провериться и удостовериться, чем потом пополнять статистику.