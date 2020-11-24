А вы готовы надеть «корону»?

Социологические опросы за последние полгода, все как один, утверждают: главное, что волнует украинцев, – как уберечься самому и уберечь своих близких от коронавирусной инфекции? И только потом идут еще недавно самые важные проблемы: работа, зарплата, дороги… Редакция «УЦ» решила поговорить о наболевшем с еще не болевшими и задать экспертам волнующие всех, без исключения, вопросы.

– Готовы ли вы морально к тому, что инфекция может «достать» и вас? Продумывали ли вы алгоритм своих действий в случае собственного подозрения на ковид? Знаете ли вы, что точно нельзя делать в подобном случае? Есть ли у вас финансовый и лекарственный ресурсы на случай болезни?

Сергей Дьячук, медик:

– Конечно, готов. Вчера жена пришла с дежурства с температурой и головной болью. Сегодня температура у сына (уролог). Конечно, я готов, что коронавирус может нас «достать». Как говорил недавно ушедший классик: «Ну тут уж что уж тут уж».

Что нельзя делать? Нельзя паниковать. Это обычная респираторная инфекция. Она была, есть и будет. Вот это нагнетание истерии вредит больше, чем болезнь. Ресурсы человека на два из семьи есть. Ну а если дальше – тогда проблемы.

Татьяна Жолонко, преподаватель:

– Да, морально я готова. Все больше знакомых болеют, многие уже переболели. Кто-то тяжело переносит, кто-то легче, реже – бессимптомно. Остается надеяться на собственный организм и отечественную медицину…

Знаю, что первое дело при симптомах – звонок семейному доктору. А дальше – по ситуации. Слышала, что в городе довольно сложно лечь в больницу, даже по показаниям.

Знаю, что нельзя бесконтрольно принимать антибиотики. Нельзя ходить на работу (привет, коллеги). Нельзя паниковать (хотя, наверное, не получится).

Что касается ресурсов на случай болезни. Тяжелый вопрос. Из лекарств в домашней аптечке пока только витамины и парацетамол. А вот хватит ли финансов – посмотрим, ведь лечение ковида варьируется: некоторые знакомые переболели «бюджетно» и уложились в 2-3 тысячи гривен, у других сумма лечения перевалила за 60 тысяч…

Инна Дорошенко, актриса:

– Если, не дай Бог, что, сразу же позвоню своему семейному доктору. Затем сделаю тест на подтверждение или опровержение своего диагноза. На самоизоляции дождусь результатов анализа. Потом ничего предусмотреть нельзя. Денег у меня, разумеется, нет на это лечение, Поэтому пока нахожусь в стадии нервного ожидания, всё, что я могу сделать, – это молиться Богу, чтобы, в случае чего, была легкая форма заболевания.

А сейчас я принимаю все необходимые меры: хожу в маске даже на улице, руки брызгаю буквально после каждой дверной ручки и посещения магазинов. Употребляю очень много витамина С. Практически каждый день покупаю лимоны, мы с дочкой поглощаем их в большом количестве. Это всё, что я могу сделать.

Ещё хочу добавить, что я не впадаю в панику и истерику, стараюсь жить спокойно, уравновешенно и не позволяю этой ситуации выбивать у меня почву из-под ног.

Виктория Поляновская, директор частной школы:

– Инфекция может «достать» любого, задача у неё такая, как у любого вируса. Коронавирус, конечно, стоит воспринимать серьезно, но всё же это, слава богу, не чума, а заболевание, во многих случаях проходящее, как стандартное ОРВИ. Недооценивать не нужно, вирус неизученный и как кто его перенесёт, неизвестно, но и паника с постоянным просмотром сводок с коронавирусного фронта иммунитету не поможет. Советую настроиться на позитив, лишним не будет.

Алгоритм действий простой и понятный. Позвонить или написать семейному врачу, при необходимости сдать тест, много пить, отдыхать, обратиться к врачу за назначением – моя семья уже 15-й год лечится у врача-гомеопата, а гомеопатия, кстати, вполне рутинно и успешно лечит это заболевание.

Однозначно не стоит выходить из дома и подвергать других опасности. Что касается лечения, попадалось много материалов об опасности сбивания температуры при коронавирусе, так как это ослабляет защитные силы организма и повышает риск осложнений. По возможности стоит дать температуре поработать, организм её не просто так поднимает, и это природное лекарство от вирусов точно работает. Также, думаю, стоит прислушаться и к мнению многих врачей об антибиотиках, которые при коронавирусе нужны только небольшой части пациентов, а не всем подряд.

Финансовый ресурс вообще в жизни не помешает, а что касается лекарств, аптечных препаратов у нас дома в принципе нет, кроме витаминов и гомеопатических препаратов.

Андрей Богданович, телеведущий, блогер:

– Непосредственная близость этой заразы крепко бьет по нервам, честно говоря. А еще больше – наличие людей, которые даже сейчас относятся к COVID-19 легкомысленно. Не знаю, готов ли морально к болезни, но алгоритм, конечно, продумывал: обращение к семейному врачу, тест (лучше два), наблюдение за симптомами и лечение по советам врача, при необходимости КТ, оксиметр уже приобретен на всякий случай. Что нельзя делать? Точно нельзя быть идиотом и верить интернет-«ученым», которые рассказывают о вышках 5g, о вреде масок, чипировании, вдыхании соды и паров спирта и остальной антинаучной ерунде. Ну и, конечно, нельзя легкомысленно относиться к симптомам. Действовать нужно сразу. Финансовый ресурс пока есть (на всякий случай за полгода отложены деньги), лекарственный запас закуплен (имею в виду средства защиты и лекарства, чтобы сбить температуру, например). Все остальное по совету врача. А в целом, было бы здорово не заболеть и как минимум продержаться до вакцины. Чего и вам всем желаю!