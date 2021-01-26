Странный шпион: судить или лечить?

Наши местные контрразведчики задержали жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы России собирал и передавал информацию о военнослужащих 3 полка спецназа, а также о представителях местных органов власти. В частности, очень интересовался транспортом и техникой военных.

Об этом сообщает пресс-группа УСБУ в области. К своему доморощенному шпионству он также приобщил близкую родственницу и еще одного местного жителя.

«Агентом ФСБ», по информации «Судебного репортера», оказался 68-летний Александр Погребецкий. Мужчина имеет инвалидность, на одной ноге носит протез, передвигается с помощью палки. Живет в доме на улице, переименованной в честь погибшего на войне спецназовца Сергея Сенчева (бывшая Воздухофлотская, Балашовка). Работает токарем на городском теплогенерирующем предприятии. Также заочно учится на физмате педагогического университета, в подтверждение чего показал студенческий билет.

Для поддержания духа на суд над собой он прихватил книги «Фашизм в Украине» авторства экс-министра образования Дмитрия Табачника, «Коммунисты 21» главы российской КПРФ Геннадия Зюганова, а также «ЦРУ против СССР», «ОУН-УПА: правдивая история». Их он выложил на столе перед собой.

На заседание он прибыл самостоятельно, под стражу его не брали. Мужчину представлял адвокат из Центра бесплатной правовой помощи.

Прокурор ходатайствовал о круглосуточном аресте на 2 месяца. Среди рисков назвал возможность скрываться в Крыму, где у подозреваемого живет брат.

По словам прокурора, подозреваемый является сторонником идей запрещенной в Украине Компартии, открыто демонстрирует пророссийскую позицию относительно якобы агрессивных действий украинских военных в зоне проведения ООС и необходимости примирения с Россией.

Как говорится в подозрении, летом 2020 года на электронный адрес Погребецкого пришло письмо от пользователя «Сергей Грозный». Это, по словам прокурора, был неустановленный сотрудник ФСБ РФ, который давал указания Погребецкому собирать сведения о «противниках установления пророссийской власти среди жителей Кировоградщины».

18 августа 2020 года подозреваемый ответил согласием, а уже через неделю переслал вербовщику перечень из трех человек, которые, по его мнению, «предали советскую власть». Впоследствии он прислал еще одно письмо – с фамилиями пяти человек, которые также могут участвовать в подрывной деятельности.

В октябре прошлого года агент ФСБ снова получил электронное письмо с заданием от «Сергея Грозного». Он должен был изготовить листовки с призывом к свержению действующей власти и проведению референдума о присоединении Украины к РФ. Вскоре Погребецкому написали, что распространение листовок надо будет осуществлять по получении дополнительных указаний от ФСБ.

Также подозреваемый собирал информацию о военнослужащих 3-го полка спецназа, а именно – список номерных знаков. Успел записать номера шести автомобилей, которыми пользуются военные. В еще одном письме от ФСБ Погребецкому напомнили о необходимости выполнения их заданий и прислали копию его письма с согласием.

Адвокат просил суд о домашнем аресте в ночное время для подозреваемого, поскольку днем тот работает. Демонстрируя принесенные «антифашистские» книги, Погребецкий объяснил, что это «документы, разоблачающие нынешнюю власть».

«Я служил в органах в Германии, я этих воров чувствую на запах. Если я начал борьбу, значит, мне уже накипело. Я без ноги, работаю токарем. Езжу на велосипеде на работу 7 километров, три смены у станка. Я не могу зубы поставить, есть нечего, а они ездят на лендкрузерах… Я всегда мечтал о планете людей, где есть ценности человеческие, где человек человеку друг, товарищ и брат», – заявил Погребецкий.

На вопрос судьи о деятельности в пользу врага он объяснил, что Советский Союз для него не враг, а родина, которая о нем заботилась. Также он хотел зачитать свои стихи, но судья не удовлетворил ходатайство. Зато поэзию услышали журналисты в перерыве заседания.

Мужчина также заявил, что поддерживает именно Коммунистическую партию, а не Путина, ведь тот виноват в расстреле украинских военных в Иловайске.

«Я против Путина. Когда в Иловайске погибли наши ребята, я его возненавидел. Мы же братские народы. Как можно было по Украине, по этим ребятам стрелять? Они в политике ничего не понимают, а просто пошли Родину защищать, их послали. Но как можно было сжечь, уничтожить?», – говорил Погребецкий, держа в руках книги Зюганова и Антуана де Сент-Экзюпери «Планета людей».

«Причем, первыми начали порошенковцы», – подчеркивает человек, который пришел на заседание поддержать Погребецкого. Он демонстрирует удостоверение областной организации ветеранов Украины и называет это дело политическим.

На вопрос, каким образом Погребецкий контактировал с представителем ФСБ и имеет ли он компьютер, подозреваемый сказал, что ему просто дали планшет. Уточняет, что ему позвонил неизвестный мужчина, сказал, что из Крыма, и что Погребецкий «им подходит для деятельности, там знают о его заслугах, что он служил в ракетных войсках, имеет хорошую характеристику, был честным солдатом», предлагал встретиться. Впоследствии этот человек передал ему планшет и подарил книгу Зюганова.

Возглавляет ли подозреваемый какую-то из организаций Компартии (о чем ранее говорилось в пресс-релизе СБУ), он конкретно не ответил. Сказал, что он с детства в Компартии, был октябренком, пионером, и его родина Советский Союз.

На вопрос, каким образом собирал информацию об авто спецназовцев, объяснил, что прошел мимо воинской части и просто запомнил номера машин, которые были припаркованы рядом. Мол, у него хорошая память, ведь он служил в армии.

Говоря о том, откуда человек берет информацию, он поведал, что смотрит как украинские, так и российские телеканалы. Преимущественно «Интер», НТВ, 112, ZIK. А еще похвастался напечатанным в «Народном слове» обращением к жителям города по поводу восстановления кинотеатра «Мир».

В газеты он писал и другие письма. «Пусть все люди нашей страны задумаются, кто они есть на самом деле в этом мире. И довольно девушкам курить. Женщина должна быть женщиной, от женщины должно пахнуть цветами, а не дымом и сигаретами. От правды не уйдешь. Надо каждому гражданину браться за посильное дело, труд, учиться и работать, как следует по совести. И становиться людьми в полном смысле этого слова. Тогда будет нам честь и слава настоящим и достойным сыновьям и дочерям своей Родины», – говорится в одном из таких писем.

Суд решил держать подозреваемого под домашним арестом до 21 марта.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, ему грозит от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Токарь-инвалид, видимо, не в курсе, что с таким контингентом у нас наконец-то перестали миндальничать (еще в 2014-2015 годах подобным гражданам это обходилось воспитательной беседой или условным сроком).

В октябре 2018 года Александрийский горрайонный суд приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы мужчину, который распространял сепаратистские материалы в социальной сети «ВКонтакте».

57-летнего жителя райцентра Александрия суд признал виновным по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя) Уголовного кодекса Украины. В частности, следствие установило, что в марте 2017 обвиняемый создал в российской соцсети «ВКонтакте» сообщество «Елисаветград-Кировоград-Новороссия». Как администратор этого сообщества человек распространял через интернет материалы с призывами к сепаратизму и насильственной смене власти в Украине.

Прокурор просил у суда для обвиняемого 5 лет лишения свободы. Суд, исследовав предоставленные следствием доказательства, согласился с позицией государственного обвинения и вынес обвинительный приговор. Мужчине назначили 4,5 года заключения. Ранее за то же самое ему дали условный срок, но это товарища ничему не научило.

А в апреле прошлого года, в разгар первого сурового карантина, СБУ в Кропивницком разоблачила агитатора в ряды так называемых «ЛНР» и «ДНР». Он еще и распространял фейки о коронавирусе через интернет. Публиковал материалы с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

По данному факту следователями СБУ открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации). Этому фанату «народных республик» грозит срок больший, чем александрийскому «соратнику» – от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Следствие еще идет.

Если вам известно о фактах проявления сепаратизма, то звоните на горячую линию СБУ по номеру 0800501482 или пишите на электронную почту callcenter@ssu.gov.ua.

Соб. инф. с использованием материалов сайта «Судебный репортер».