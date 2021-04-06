ЗНО-2021: процедура та новації

Здавалося б, зовсім нещодавно «УЦ» писала про те, яким буде ЗНО-2020. Торік, коли пандемія тільки розходилася, у всіх ця тема викликала величезні питання. І ось уже рік, як ми живемо в режимі карантинних заходів, і пандемія для багатьох стала звичною частиною життя. Тож, складанням ЗНО в масках тепер мало кого здивуєш…

Про те, як проходитиме ЗНО-2021 на Кіровоградщині, журналістці «УЦ» детально розповів директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов.

– 5 березня завершилася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. У Кіровоградській області зареєструвалося 8126 учасників. Реєстрація, на наш погляд, минула успішно. Усі, хто хотів, її пройшли. Було обґрунтовано відмовлено всього 38 особам, які не виправили певні помилки при оформленні чи наданні всіх необхідних реєстраційних документів.

– Анатоліє Юрійовичу, які предмети користувалися найбільшою популярністю серед учасників за результатами реєстрації?

– Що стосується предметів, то українська мова та математика цьогоріч обов’язкові, тому на них зареєструвалися всі. Наступною за популярністю була історія України, на яку зареєструвалося близько 6800 осіб, далі йде біологія, на яку подалися 3300 учасників, складати географію виявили бажання 3200 осіб, англійську мову – близько 2300. Найменше зареєструвалося на французьку та іспанську мову – лише по три особи. На німецьку – 33, на хімію – 297 осіб.

Виходячи з результатів реєстрації, ми вже попрацювали з департаментом освіти і науки обл­держадміністрації та територіальними громадами над визначенням розміщення пунктів тестування. На Кіровоградщині їх планується 43. Більшість будуть у Кропивницькому та районних центрах: Голованівську, Олександрії, Світловодську, Новоукраїнці тощо. За тиждень мережа вже буде затверджена остаточно в Українському центрі, і інформація буде розміщена на сайті. Також до 30 квітня всі зареєстровані учасники отримають на своїх персональних сторінках запрошення-перепустки, де буде чітко зазначено, коли та на який пункт тестування потрібно прибути з того чи іншого предмету.

Як і зазвичай, планується проведення додаткової сесії. Вона проходитиме з 29 червня по 16 липня. Основна ж сесія, як відомо, буде з 21 травня по 15 червня. Зараз фактично завершується підготовка персоналу для роботи на пунктах ЗНО, педагогів, які працюватимуть в якості інструкторів, чергових тощо.

15 квітня відбудеться пробне тестування, або ж, як ми його ще називаємо, «генеральна репетиція». На Кіровоградщині на нього зареєструвалося близько 3000 осіб. Для пробного тестування в області працюватиме 17 закладів загальної та середньої освіти в якості пунктів тестування. Усі зареєстровані учасники вже давно отримали запрошення та знають, коли та куди їм приходити.

– Чи змінилося щось в самій процедурі тестування та предметах порівняно з минулими роками?

– Так, є дві суттєві зміни. Тепер є окремо предмет «українська мова» і окремо – «українська мова та література», предмет «Математика» і окремо – «Математика. Завдання рівня стандарт». Це було зроблено для того, щоб трохи розвести тих, кому потрібна тільки ДПА, і тих, хто планує вступати до ВНЗ. На відміну від минулого року, українська мова та математика – це два обов’язкові предмети для проходження державної підсумкової атестації (в минулому році математика не була обов’язковою. – Авт.). Якщо дитина хоче вступати на гуманітарний напрямок, вона обирає складати українську мову та літературу, якщо на технічні чи природничо-математичні, то просто українську мову без літератури. Але і в тому, і в іншому випадку є блок завдань, який оцінюється як Державна підсумкова атестація. «Математика. Завдання рівня стандарт» оцінюються тільки як ДПА за 12-бальною шкалою. Ті учасники, яким математика для вступу до вишу не потрібна, обирали цей предмет. Ті ж, хто обрав «Математику», отримають дві оцінки: за ДПА і за ЗНО, остання знадобиться для вступу до ВНЗ. З інших предметів ніяких особливих змін немає.

Що стосується процедури проведення, то вона залишиться такою ж, як і раніше, з єдиною поправкою на карантинні заходи.

– А, до речі, як все проходитиме в умовах карантину?

– Кожен учасник оцінювання в першу чергу має пройти термометричний контроль. На пунктах тестування чергуватимуть один або два медичних працівники, які проводитимуть термометрію та зовнішній огляд учасників тестування та персоналу. Якщо медики помітять ознаки респіраторних захворювань, наприклад, почервоніння очей, носа, кашель тощо, то до пункту тестування учасника не допустять, а в протоколі зроблять відповідний запис. Якщо ж потім учасник пред’явить довідку про звернення до лікаря, то він зможе взяти участь у додатковій сесії тестування. Кожен пункт буде забезпечено достатньою кількістю дезінфікуючих засобів: антисептиками, милом, рушниками. Маски в кожного з учасників мають бути обов’язково, тому що ними ми не забезпечуємо. Окрім тих випадків, якщо власна маска учасника якимось чином зіпсувалася чи загубилася. Бажано мати при собі дві маски, які комфортні саме вам, тому що є предмети, тестування з яких проходить протягом 3 годин, і через 1,5 години маску необхідно буде замінити.

Ще до введення карантинних вимог ми керувалися певними обмеженнями по наповнюваності аудиторій. Згідно з ними, в аудиторії, де проходить ЗНО, має перебувати не більше 15 осіб, і відстань між кожним з учасників має становити не менш ніж 1,5 метра, що повністю співпадає з карантинними нормами.

Зовнішнє незалежне оцінювання розпочинається об 11 годині, а о 10.15 вже починається запуск до пункту. Тож, до 10.30 бажано бути на місці, щоб встигнути спокійно пройти термометричний контроль, знайти себе в списках, пройти до аудиторії та сісти за своє робоче місце. О 10.50 пункт тестування закривається, і навіть якщо ви запізнилися з поважної причини, до основної сесії з цього предмету вас уже не допустять. Ви зможете взяти участь у додатковій сесії за умови, що маєте документальні підтвердження поважної причини свого запізнення. Для цього протягом 5 днів з дати проведення тестування з того предмету, на який ви запізнилися, потрібно подати до Українського центру ці підтвердження разом із відповідною заявою. Рішення по допуску на додаткову сесію прийматиме регламентна комісія. Якщо ж на тестування ви спізнилися не з поважної причини, то в цьому році з конкретного предмету пройти оцінювання більше не зможете.

– Що відомо про зовнішнє незалежне оцінювання для майбутніх магістрів? Чи будуть тут якісь зміни?

– Поки що ніяких змін немає. Думаю, що теж проводитимемо тестування в умовах адаптивного карантину. Реєстрація на ЗНО на магістратуру розпочнеться в травні. Нею займаються безпосередньо вищі навчальні заклади, потім вони надають всю інформацію про зареєстрованих осіб нам, і далі вже по процедурі ми формуємо пункти ЗНО, учасники на них прибувають і пишуть тестування. Зараз поки що в пріоритеті в нас проведення пробного тестування та підготовка до основної сесії ЗНО.

– Є інформація, що випуск­ників шкіл можуть звільнити від обов’язкового проходження ЗНО. Як тоді відбуватиметься вступна кампанія?

– Таке рішення має ще прийняти Верховна Рада. Якщо вона це зробить, то воно означатиме звільнення саме від ДПА, а не від ЗНО. Тобто ті, хто не збирається вступати до вишів, зможуть отримати атестат, в якому оцінки будуть виставлені за результатами поточних, семестрових чи річних балів. Але ті, хто збирається вступати до ВНЗ, обов’язково муситимуть пройти ЗНО. Тому в будь-якому випадку воно відбудеться, але кількість учасників, мабуть, буде меншою через те, що ті, кому потрібна була тільки ДПА, не з’являться на пункти тестування.