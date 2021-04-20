Дорогая традиция

За минувший год, по данным статистики, пасхальная корзина в Украине подорожала приблизительно на 25%. В 2021 году кропивничанам она обойдется примерно в 600-650 гривен. Ну и плюс ещё почти столько же мы потратим на пасхальную трапезу, за которой соберётся вся семья.

Набор продуктов для пасхального стола в каждой семье разный, но есть некоторые традиционные позиции. И прежде всего – это паски и крашеные яйца.

Паска в этом году обойдется украинцам приблизительно в 100-120 грн за 1 кг, если готовить ее дома. Недешевы составляющие этой вкусной праздничной выпечки: молоко – 25-29 грн/л, сметана – до 30 грн за 400 г, сливочное масло – 45-60 грн/200 г, сахар – 23-25 грн/кг, мука – 12-15 грн/кг, плюс дрожжи, всяческие вкусовые добавки (ваниль, корица, изюм, цукаты – в зависимости от ваших предпочтений) и украшения (сахарная глазурь и посыпка). В магазинах и супермаркетах в прошлом году пасочку средних размеров можно было купить за 30-40 грн/шт., в этом году готовая паска будет стоить, конечно же, дороже. Кстати, в последние годы покупная пасхальная выпечка, производимая в супермаркетах со своими пекарнями, значительно прибавила в качестве и совсем не похожа на обычные булки.

Яйца подорожали уже давно, поэтому, вероятно, традиционного предпасхального скачка цен на них уже не будет – дальше некуда. Если вы предпочитаете красить яйца традиционно – луковой шелухой, которую собирали всю зиму, – то десяток крашенок обойдётся вам в 30-40 грн, а если хотите красоты – добавьте стоимость красок или термонаклеек. Красить нужно пару десятков, так как непременно захочется кого-то угостить пасочкой, особенно если пекли сами, а с ней обязательно нужно положить и крашенку. Кстати, не забудьте об одиноких стариках, которые живут рядом с вами.

Традиционным пасхальным напитком считается вино «Кагор» – 95 и более гривен за бутылку.

В пасхальную корзинку, которую вы понесёте освящать в храм, принято класть что-то мясное – сало, колбаску, буженину. Килограмм сала нынче «тянет» на 120 гривен. Кусочек можно себе позволить. Буженина – от 180 грн/кг, ну а колбасу можно найти на любой вкус и кошелёк – от недорогих маленьких батончиков гривен по 40-50 за штуку до самых дорогих сырокопченых и сыровяленых.

Собираем пасхальный набор далее. Твёрдый сыр украинского производителя в среднем стоит от 260-270 грн за кило, польские сыры можно найти и по такой же приблизительно цене, и дороже. А далее – как позволит ваш кошелёк. Готовим к пасхальному столу что-то мясное: филейки куриные можно купить гривен по 100-120 за килограмм, куриные тушки в одном из супермаркетов сегодня (понедельник, 19 апреля) продают по 67,90 грн/кг, свинину – по 120 и дороже.

Весна, поэтому уже хочется чего-то свежего и зелёного – например, молодой капустки на салатик (40 грн/кг), огурцов (55-65 грн/кг), помидорчиков (45-50 грн/кг) или редиски (по 35-45 грн).

Фрукты тоже возьмём. Яблоки – от 15-18 грн на рынке до 25-28 в супермаркете, бананы и цитрусовые тоже где-то 30-35 грн.

Ну что ж, собираем корзинку, которую понесём во двор храма (возьмём среднюю цену):

пасочки (1 кг) – 100 грн,

крашеные яйца (10 шт.) – 40 грн,

«Кагор» (1 бут.) – 95 грн,

колбаса, буженина, сало (по 0,3 кг) – гривен 240,

сыр (0,3 кг) – 100 грн,

помидоры (0,5 кг) – 25 грн,

огурцы (0,5 кг) – 30 грн,

яблоки (0,5 кг) – 10 грн.

Итого – 640 гривен. Это практически 10% от минимальной зарплаты в Украине.

Если же учитывать еще и пасхальную трапезу, за которой соберётся ваша семья, то кошелёк ваш похудеет более чем на тысячу гривен. И это ещё довольно скромно и экономно. Впрочем, наши люди умеют экономить, привыкли уже.

«Рост стоимости паски обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание яиц, сахара, муки и сливочного масла, с другой – рост цен на зерновые культуры и животноводческую продукцию из-за уменьшения мирового урожая зерновых, увеличение стоимости энергоресурсов, а также всплеск цен на продукты питания из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса Covid-19», – объяснил причину роста цен академик Национальной академии аграрных наук Юрий Лупенко. Интересно, доживем ли мы когда-нибудь до пасхальных или рождественских распродаж и скидок, как в Европе?