Как хорошо быть депутатом…

До 1 апреля народные депутаты Украины должны подавать декларации о доходах, имуществе и т.д. Нет сомнения, наши избранники все делают, как надо. Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции только на днях опубликовало декларации, надеемся, предыдущие три недели они проверяли их достоверность. Нас, конечно же, больше всего интересуют доходы наших народных избранников, депутатов от Кировоградщины. Ну и еще кое-кого.

Итак, народный депутат от города Кропивницкий Александр Дануца за прошлый год задекларировал: квартиру в Кропивницком площадью 65,72 квадратных метра, жилой дом в Малой Виске, которым он владеет в общей собственности с отцом, 67,3 квадрата, а также номер в гостинице в Киеве, который он снимает.

Машина у «слуги народа» есть в собственности, Chevrolet Lacetti 2005 года выпуска (никогда не видел у него такой). Кроме этого, Александр Дануца имеет право пользоваться Hyundai Sonata 2011 года выпуска, принадлежащей Елене Дануце, юристу из Одессы.

За прошлый год депутат заработал в Верховной Раде 509747 гривен, по 42 тысячи 787 гривен в месяц в среднем. Кроме того, он получил еще 504 480 гривен в качестве средств на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, – работа помощников, поездки, канцелярские товары и т.д. Александр Анатольевич Дануца держит в банках 301 964 гривни, еще 250000 гривен и 6000 долларов он сохраняет наличными.

Олесь Довгий

Народный депутат от 102-го округа Олесь Довгий задекларировал нежилое помещение для размещения общественной приемной народного депутата Украины в Светловодске площадью 57,00 кв.м, право собственности на квартиру в Киеве площадью 195,2 метра, еще одну квартиру в столице площадью 413 квадратов (ого!), два арендованных машиноместа на паркинге в Киеве, дом в Киевской области площадью 422,30 кв. м, в котором он временно проживает, а также несколько земельных участков в Киевской области.

Кроме того, бывший секретарь Киевского горсовета задекларировал несколько картин, в частности, художников Валентины Цветковой, Марка Гейко. А еще несколько статуй Майкла Уилкинсона, изделия из акрила этого скульптора стоят миллионы, наибольшим обладателем коллекции его работ является Билл Гейтс.

Ну и еще по мелочи – часы марок Breguet, Parmigiani и Rolex. В Верховной Раде в прошлом году народный депутат заработал всего 391 270 гривен (были вычеты из зарплаты за прогулы), в банках Олесь Довгий сохраняет 6885 долларов, 70634 гривни и 64541 евро. Еще 80700 долларов, 8100 евро и 1 миллион 758 300 гривен он держит у себя наличными.

Олег Воронько

Народный депутат от 103-го округа Олег Воронько задекларировал две квартиры в Днепре площадью 100 и 54,2 квадратных метра и одну в Светловодске площадью 61 кв.м, которыми он владеет в общей собственности с родственниками. Также избранник указал в декларации гостиничный номер, который он арендует в Киеве.

Из ценного движимого имущества Олег Воронько указал часы марок Chopard и Rolex, принадлежащие его жене, а также меховые изделия из соболя и норки, а также браслет Cartier, которые тоже у жены нардепа. Народный избранник зачем-то владеет автомобилем ВАЗ 2103 1974 года выпуска, ну и AUDI Q8 2020 года выпуска. В Верховной Раде в прошлом году он получил 460 520 зарплаты, еще 504 480 гривен средств он получил на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий. Кроме этого, народный избранник сохраняет 2 миллиона 768 тысяч долларов, 1 миллион 120 тысяч евро и 117 тысяч гривен наличными.

Юрий Кузбит

Нардеп от 101-го округа Юрий Кузбит задекларировал квартиру в Киеве площадью 66,8 кв.м, машиноместо в Киеве и земельный участок площадью 600 кв.м в Киевской области. Ездит нардеп на BMW 520D 2014 года выпуска, ее он в 2016 году приобрел за 416 тысяч гривен.

В прошлом году народный депутат заработал в Верховной Раде 503671 гривню. Еще 950000 гривен Кузбит сохраняет наличными. 75220 гривен размещены на счете в банке.

Игорь Мурдий

Нардеп от 100-го округа Игорь Мурдий владеет двумя квартирами в Новоукраинке, одной в Кропивницком и еще одной квартирой в Киеве.

Автомобильный парк нардепа состоит из Suzuki Grand Vitara 2006 года выпуска, приобретенной в 2014 году за 100 000 гривен, двух грузовых автомобилей: КАМАЗ 5410 1988 года выпуска и DAF CF 85.380 2001 года выпуска, а также прицепа Schmitz Ski 24 2001 года выпуска.

Из доходов Мурдий указал зарплату в ВР – 479 524 гривни, 504 480 гривен, полученных на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, и 217 100 гривен на компенсацию жилья в Киеве (это притом, что у него задекларирована квартира в Киеве!). Наличными нардеп сохраняет 680000 гривен, 97000 долларов, 48000 евро.

Неплохо работать депутатом, согласитесь. Хотя…

К примеру, экс-глава Кировоградского областного совета Александр Черноиваненко в прошлом году за неполный год работы (в декабре избрали нового главу) заработал 995 тысяч 355 гривен. Примерно по 90 тысяч в месяц! Куда там нардепам!

А вот недавно непонятно за что уволенный глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко, согласно декларации за 2019 год (свежее нет), имел три квартиры в Киеве, неплохой участок земли под Киевом, «Мерседес» и «Лексус». А еще две пары часов «Ролекс», почти сотню тысяч долларов и полмиллиона гривен наличными. Размер зарплаты на посту руководителя области нам неизвестен.

Все равно непонятно, кем лучше быть – депутатом Верховной Рады или руководителем в глубинке?