Люди, платите за коммуналку!

На традиционном аппаратном совещании городской голова Кропивницкого Андрей Райкович больше всего говорил о головной боли областного центра – теплоснабжении. Устаревшая система, громадные долги – проблема №1 города на сегодня.

Создание новой системы теплоснабжения остается приоритетной задачей для областного центра. Техническую поддержку в разработке стратегии теплоснабжения Кропивницкого предоставляет проект USAID (Агентство США по международному развитию) «Энергетическая безопасность». Однако эту работу, убежден глава города, нужно значительно ускорить.

– Все наши коммуникации с командой USAID необходимо существенно ускорить в плане энергетики и общей работы, перейти к максимально точечным проблемам, тем более, что они уже провели тендер по выбору разработчика схемы теплоснабжения. И наша идеология, идеология инженерной службы должна стать основой. Потому что лучше наших теплоэнергетиков никто эту схему не знает.

Шаг за шагом должен решаться вопрос реконструкции системы теплоснабжения. Но еще сегодня крайне важно заключить договоры пролонгации задолженности, согласно закону №3508.

Нам нужно зарезервировать чрезвычайно большую сумму средств, чтобы войти в отопительный сезон. Поэтому я призываю жестко экономить каждую копейку, никаких непродуманных затрат – должна быть тотальная экономия каждой бюджетной гривни.

Вы же видите и понимаете, что происходит с газом, с ценовой политикой. Нам больше никто ничего не отсрочит, надо платить 60% стоимости заранее, только потом получим необходимые лимиты для потребления. Никто нам не подарит ни одного кубометра. Все коммунальные проблемы территорий чем дальше, тем больше ложатся исключительно на плечи местного самоуправления. Дай Бог, чтобы реализация принятого Верховной Радой закона 3508 получила практическое применение. Тогда мы сможем сделать реструктуризацию долга. Иначе бюджета развития у нас не будет. 800 миллионов гривен у нас долг за газ!

Андрей Райкович призвал горожан гасить как можно быстрее долги за теплоснабжение.

– Понимаю, что во многих семьях с трудом выходит свести концы с концами. Но мы знаем сотни случаев по каждому ЖЭО, где абсолютно платежеспособные жители имеют многотысячные недоплаты, при этом держат квартирантов, держат закрытыми квартиры и имеют большие долги. Поэтому я не исключаю, что из-за задолженностей отдельных лиц будут ограничения теплоснабжения целых домов. Это коллективная ответственность, – предупредил мэр. – «Теплоэнергетик», ЖЭО, усильте работу с должниками. Мы уже критически дотационные. И в зоне максимальной разбалансировки энергосистемы. 800 миллионов долга за газ никто нам не будет прощать.

Городского голову, как и всех нормальных горожан, возмутило происшествие на набережной Ингула. Какие-то подонки просто выломали 15 красивых туй, высаженных несколько лет назад.

– Пятнадцать туй, которым было три года после высадки, просто сломали. Вырвали с корнем, а затем присыпали соломой эти места с целью посмотреть на реакцию… Это не просто вандалы, а негодяи! Я много раз говорил, что надо там устанавливать точки видеонаблюдения, совместно с полицией. Это вызов против полиции, открытое хамство. А причина тому – безнаказанность. Понятно, что единственная цель нарушителей – посмотреть на реакцию, другой быть и не может. Проблема в том, что их не поймали на месте преступления. Необходимо хоть одного поймать и вывесить его фото в центре города, чтобы показать, кто такие эти воры, которые разрушают имущество города.