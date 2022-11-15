Автопробіг вулицями та мітинг на головній площі влаштували в Кропивницькому минулої неділі переселенці з Херсонщини. Їхню радість з нагоди визволення Херсона масово розділили кропивничани. Організував усе Сергій Чудинович – херсонець, священник ПЦУ. «День подяки» – так він сказав про ці заходи.

Кілька сотень людей, які зібралися на площі, спільно помолилися Богові. Спільно заспівали «А до Херсона повернулася весна» – свіжий хіт Kozak System. Дружно підспівували, коли звучав гімн України.

Переселенці, дорослі й діти, підходили до мікрофона й висловлювали вдячність ЗСУ й кропивничанам. Казали, що дуже хочуть додому. Катерина Колтунова, заступниця начальника обласної військової адміністрації, порадила їм трішки потерпіти, дякувала за те, що обрали місцем евакуації Кропивницький, наголосила, що багато воїнів з Кіровоградщини воює на півдні країни та що мала батьківщина як може підтримує їх. Сергій Чудинович закликав пам’ятати воїнів і правоохоронців, загиблих у боях за Херсон, та вбитих росіянами цивільних.

Відбувся благодійний аукціон – продано дві роботи херсонського аерофотохудожника Володимира Пінеги. Виручені сім тисяч гривень підуть на потреби армії. Тим часом, як повідомив Сергій Чудинович, ПЦУ збирається передати жителям визволеного Херсона 200 тонн продовольства та 20 тонн медикаментів.