Пішки заради побратимів

2 лютого Кропивницький вітав Героя, який влаштував піший марафон, щоб допомогти своїм побратимам.

Володимир Ковальов з позивним «Букша» – родом зі Злинки Новоукраїнського району. Старший солдат Ковальов був мінометником 56 ОМПБр, влітку 2023 року поблизу Гуляйполя (Запорізька область) автомобіль, в якому він їхав з побратимами, підірвався на ворожій міні. Внаслідок вибуху Володимир втратив частину лівої ноги. Тепер він пересувається на протезі та милицях. Але воїн не сидить без діла. Він вирішив у піших марафонах збирати кошти на підтримку бійців свого підрозділу.

Перший марафон Володимир почав у День соборності України і пройшов пішки 10 кілометрів. Він вийшов з рідного села Злинка і рушив через Олександрівку і Велику Виску в напрямку Кропивницького. На зібрані 67 тисяч гривень було придбано запасні частини для машин 37-го батальйону 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

2 лютого відбувся третій етап пішого марафону на підтримку бойових побратимів. Він з дружиною Наталею пройшов Кропивницьким – від ЦНТУ до площі Героїв Майдану. Містяни вітали Героя, обіймали, тиснули руку та дякували за його подвиг донатами. Завдяки пожертвам йому вже вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень, які використають на придбання автомобілю та запчастин для побратимів Володимира. За словами Наталі, навесні Володимир Ковальов планує продовжити марафон, рушивши в напрямку Умані через село Хмельове Смолінської громади.

Підтримати воїна можна, задонативши на картку Наталі – 4149 4991 5195 0019.