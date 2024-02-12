Кетрисанівська сільська рада продовжує надавати допомогу Збройним силам України

Україна зіткнулася з надзвичайно важкими випробуваннями, які викликали російські воєнні дії на її території. Наші військові знаходяться на передовій, захищаючи нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Жителі Кетрисанівської сільської громади стоять пліч-о-пліч з ними у боротьбі за мир та свободу.

Одним із важливих завдань Кетрисанівської сільської ради є надання допомоги військовим частинам Збройних сил України. З початку повномасштабного вторгнення сільська рада за рахунок коштів місцевого бюджету, за сприяння благодійної організації «Благодійний фонд “Ради землекористувачів, підприємців та благодійників Кетрисанівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області”» та за рахунок проведення благодійних акцій із залученням жителів громади надавала допомогу Збройним силам України у вигляді будівельних матеріалів та інструментів, професійних дронів DJI Mavic 3, генераторів, зарядної станції, екскаватора та паливно-мастильних матеріалів.

Окрім цього, після розгляду звернення щодо надання допомоги у вигляді транспортних засобів командира військової частини, яка на даний момент базується на території Кіровоградської області, депутати Кетрисанівської сільської ради у ІV кварталі 2023 року проголосували на сесії за внесення змін до сільського бюджету, в тому числі й виділення коштів з метою придбання автомобіля для потреб ЗСУ.

Сільська рада не забарилася з придбанням такого авто. І от, скликавши позачергову сесію у січні 2024 року, було прийнято рішення про надання згоди на безоплатну передачу майна з комунальної власності Кетрисанівської сільської ради у власність військової частини Міністерства оборони України, а саме: нового автомобіля TOYOTA HILUX 2.755L, Pick-Up, AT, R0KA3CD3013171431GDA578693, балансовою вартістю 1 682 728,00 грн. (у тому числі ПДВ: 280 454,67 грн.) для виконання поставлених завдань з метою відсічі збройної агресії російської федерації.

3 лютого сільський голова Віктор Поліщук, секретар сільської ради Людмила Олексієнко та начальник відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики, захисту довкілля, охорони праці та цивільного захисту Олександр Іваниця здійснили передачу даного автомобіля військовій частині, яка захищає повітряний простір нашої області. При зустрічі з командиром військової частини також обговорили подальші потреби в техніці цього підрозділу.

Сільський голова Віктор Поліщук зазначив, що війна ще не закінчилась, тож розслаблятися зарано, потрібно гуртуватись і чимдуж допомагати захисникам, що боронять Україну. Наш тил має бути для них надійною підтримкою. Лише діючи разом, ми зможемо прискорити довгоочікувану Перемогу! А тому тримаймося та допомагаймо військовим!

Щиро дякуємо нашим воїнам за оборону, нехай техніка служить і приносить користь! Разом до Перемоги!