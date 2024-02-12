Тут поховані Герої

Місце останнього упокоєння наших Героїв, які віддали життя за Україну, має бути в ідеальному порядку, і роботи по його облаштуванню ведуться. Про це на брифінгу розповів місцевим журналістам заступник міського голови Кропивницького Олександр Вергун.

Він розповів, що робота над проєктно-кошторисною документацією почалася ще в червні 22-го року. Проєкт був складний, адже він був першим для проєктантів з нашого міста – потрібно було врахувати все необхідне. Навіть кількість похованих дуже різниться на початку робіт і зараз.

– Отримали ми його у листопаді 2023 року. Орієнтовна вартість робіт на початку проєктування була 18 млн грн, а після експертизи з урахуванням усіх додаткових робіт і зміною вартості матеріалів – 27 млн грн, – наголосив Олександр Вергун.

Будівельні роботи були розпочаті одразу ж, як тільки визначились з підрядним підприємством:

– 15 грудня укладено договір з підприємством, яке єдине брало участь у тендері на «Прозорро». Це те підприємство, що будувало Алею на Рівнянському кладовищі, – колективне підприємство «Єлизавета». Роботи розпочалися одразу.

На закупівлю піска, відсіву, будівельного каменя для приготування будівельної суміші було використано 198 тис. грн. Роботи продовжились і в новому, 2024 році.

– Станом на сьогодні залито фундамент для будівництва огорожі Алеї – використано 800 тис. грн. Загалом від початку робіт використано майже один мільйон гривень. Роботи ведуться і зараз. І в більш інтенсивну фазу перейдуть з настанням сприятливих погодних умов, – зазначив Олександр Вергун.

У підрядника є і спеціалісти відповідної кваліфікації, і необхідна техніка, тобто він повністю готовий до виконання всіх робіт, передбачених за проєктом.

Щодо пам’ятників на могилах Героїв, то з цього питання є постійна комунікація з рідними воїнів-героїв:

– Ми хочемо, щоб у прийнятті остаточного рішення брали участь родини Героїв. В процесі обговорення постійно зʼявлялися нові ідеї, нові варіанти. Виїздили на підприємство, дивилися види каміння, зустрічалися з іншими виробниками, моніторимо, як це роблять в інших містах. Наступного тижня відбудеться чергова зустріч з родинами наших загиблих земляків. І якщо питання благоустрою в принципі узгоджено – лавочки, алеї, тротуарна плитка, то по памʼятнику поки залишається відкритим.

Ще одне питання, на яке звернув увагу Олександр Вергун, – охорона на кладовищі. Відтепер там чергує міська дружина, встановлені камери відеонагляду, підсилені екіпажі патрульної поліції в районі кладовища, а дільничні інспектори провели профілактичну роботу серед мешканців Великої Балки.