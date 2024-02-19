Був одним з найкращих

Не тільки війна забирає життя молодих, розумних, у розквіті сил людей. Минулого тижня у тилу героїчно загинув 29-річний Віктор Діденко, один з найкращих рятувальників Кіровоградщини.

Ось що повідомили речники компанії «Королівський смак», рятуючи майно якої загинув Віктор Діденко. О четвертій ранку 15 лютого на олійноекстракційному заводі у Власівці (селище, яке підпорядковується Світловодській міській раді) виникла пожежа. Персонал викликав рятувальників, які й приборкали вогонь. Працівники заводу не постраждали, але загинув один з рятувальників…

Обсяги пожежі можна уявити з повідомлень пресслужби головного управління ДСНС в області: у гасінні брали участь світловодські, олександрійські і власівські рятувальники, усього 25 бійців на шістьох машинах, їхня робота ускладнювалася можливістю обвалу будівельних конструкцій, до сьомої ранку локалізували вогонь, а роз’їхалися близько шістнадцятої. Обставини загибелі Віктора Діденка в подробицях не оприлюднюються, невідомі і ймовірні причини загоряння.

Про Віктора Діденка пишуть, що народився і проживав у Світловодську, закінчив Черкаську академію пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, у системі ДСНС працював з 2016 року, служив кілька років на Дніпропетровщині, з 2019-го – на Кіровоградщині. Під час великої війни Діденка залучали до гасіння пожеж в Чорнобильській зоні, він брав участь у ліквідації пожеж, які виникли внаслідок ракетних обстрілів.

За словами колег, Віктор Діденко, виконуючи рятувальні завдання, діяв впевнено, сміливо, рішуче, в екстремальних умовах ухвалював правильні рішення. Захоплювався спортом, навчав юних світловодців бойовим мистецтвам. Був життєрадісним, позитивним, сміливим. Начальник ГУ ДСНС в області Віталій Миронюк охарактеризував Віктора Діденка як одного з найкращих рятувальників Кіровоградщини. Усі, хто знав Віктора по службі, висловлюють співчуття його батькам, сестрі та коханій дівчині.